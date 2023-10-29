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Коммерсантъ FM
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Reuters: G7 утвердит кодекс для компаний—разработчиков ИИ

Страны G7 в понедельник, 30 октября, утвердят специальный кодекс для компаний, разрабатывающих передовые системы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в документе G7, который приводит агентство Reuters.

По данным агентства, правительства стран G7 таким образом стремятся снизить риски использования искусственного интеллекта не по назначению. Специальный кодекс станет ориентиром для разработок в сфере ИИ.

Кодекс из 11 пунктов «направлен на продвижение безопасного, надежного ИИ во всем мире и обеспечит добровольное руководство действиями компаний, разрабатывающих самые передовые системы ИИ, в том числе базовые модели и генеративные системы ИИ», говорится в документе.

Кодекс призывает разработчиков ИИ принимать меры для выявления, оценки и снижения рисков на протяжении всего цикла разработки ИИ-технологий, а также предотвращать случаи неправильного использования ИИ-продуктов после их размещения на рынке.

Кроме того, согласно документу, компании-разработчики должны публиковать отчеты о возможностях, ограничениях и неправильном использовании систем искусственного интеллекта, а также инвестировать в надежные средства контроля безопасности.

Страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также государства Евросоюза начали работу над регулированием ИИ в мае на министерском форуме в Хиросиме.

В августе стало известно, что американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, тестирует системы по выявлению и удалению нежелательной информации на базе искусственного интеллекта.

Анастасия Ларина

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