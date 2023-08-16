Создатель ChatGPT тестирует ИИ для модерации контента

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, тестирует системы выявлению и чистке нежелательной информации на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании Андреа Валлоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, модель GPT-4, четвертая в серии ChatGPT, успешно решает задачу модерации контента и может «выполнить шестимесячную работу всего за день».

При этом в компании отмечают, что процесс модерации не стоит полностью автоматизировать, так как «использование технологии для интерпретации нюансов человеческого письма может оказаться сложной задачей». Вместо этого в компании предлагают использовать искусственный интеллект, чтобы освободить время сотрудников для решения более сложных задач модерации.

Как отмечает Bloomberg, многие компании, например, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), уже используют технологии на базе искусственного интеллекта, чтобы помогать сотрудникам, которые занимаются модерацией контента.

Анастасия Ларина