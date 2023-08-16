Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Создатель ChatGPT тестирует ИИ для модерации контента

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, тестирует системы выявлению и чистке нежелательной информации на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании Андреа Валлоне.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, модель GPT-4, четвертая в серии ChatGPT, успешно решает задачу модерации контента и может «выполнить шестимесячную работу всего за день».

При этом в компании отмечают, что процесс модерации не стоит полностью автоматизировать, так как «использование технологии для интерпретации нюансов человеческого письма может оказаться сложной задачей». Вместо этого в компании предлагают использовать искусственный интеллект, чтобы освободить время сотрудников для решения более сложных задач модерации.

Как отмечает Bloomberg, многие компании, например, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), уже используют технологии на базе искусственного интеллекта, чтобы помогать сотрудникам, которые занимаются модерацией контента.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...