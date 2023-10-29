Стриминги наращивают темп

Доходы авторов музыки выросли по всему миру и достигли уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19, а главным источником заработка для них стали стриминговые платформы. Роялти от потоковых сервисов и цифровых продаж по итогам 2022 года оцениваются в €4,2 млрд, сумма выросла на треть в сравнении с 2021-м. Это следует из данных Международной конфедерации обществ авторов и композиторов. Доходы от живых концертов увеличились еще более значительно, но составили лишь €2,7 млрд. Информации по России в отчете организации нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Стали ли российские стриминги выплачивать больше денег музыкантам? Продюсер, специалист по авторскому праву Павел Сурков полагает, что общемировая тенденция отечественный рынок не затронула:

«У нас нет института звукорежиссуры, только битмейкеров. То есть записываются простые биточки для того, чтобы очередная звезда-однодневка что-то там такое навыдумывала. И сегодня музыкальный рынок в России — это в основном рынок хайпа.

На записях, на отчислениях авторам у нас особо-то и не зарабатывают. Как и раньше, доходы идут в основном за счет концертов.

А как заставить человека прийти на такое мероприятие? Нужно устроить какой-то хайп или что-то в этом роде.

В целом, стриминговые сервисы пытаются как-то развиваться, но у нас пока нет нормальной монетизации, например, во VK. Есть "Яндекс. Музыка", она как-то пытается платить. Но у нас ушли нормальные агрегаторы, которые добавляли музыканта одновременно и в Apple Music, и на Spotify, и так далее. Сегодня это невозможно, нет и агентов, которые помогали бы артистам. Поэтому они предпочитают другой путь.

Между тем есть еще один аспект — уменьшается количество возможностей потребления легального контента. Пользователей снова начинают приучать к пиратству, а это прямая потеря для правообладателя».

Российское авторское общество данные о суммах отчислений артистам и композиторам не публикует. При этом, по данным агентства «Интермедиа», в 2022 году рынок стриминга в денежном выражении потерял от 30% до 50% и составил около 5-7 млрд руб.

Музыкант, лидер группы «Моды» Филипп Кружков особых изменений в выплатах от российских и зарубежных стримминговых платформ не заметил, но обратил внимание на другую проблему:

«Площадки вроде TuneCore или Believe, на которых музыканты могли размещать свои песни, не заключая контракт со звукозаписывающими компаниями, соответственно, не делясь с ними доходами, перестали работать на российскую аудиторию в том плане, что оттуда невозможно вывести средства.

PayPal не работает, все остальные варианты тоже, поэтому приходится идти на какие-то хитрости, искать обходные пути через другие страны, например, Киргизию. Я получаю деньги просто на карту иностранного банка, но не все это могут себе позволить.

Те рекорд-компании, которые сотрудничали с российскими и зарубежными стримингами, работают по-прежнему. Не ощущаю каких-то заниженных гонораров в плане роялти. Больше всего средств мне приходит от "Яндекс. Музыки". Я так понимаю, из-за большего числа прослушиваний на этом сервисе».

После того как Apple Music, Spotify и другие популярные стриминговые платформы прекратили работу в стране, аудиторию начали наращивать российские сервисы. За последний год она увеличилась на 25%.

При этом, в отличие от западных платформ, которые в последнее время заметно увеличили размер выплат для авторов композиций, в России этот вопрос пока только обсуждается, заметил исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов:

«Рост этих доходов связан с тем, что идет постепенное повышение ставки авторского вознаграждения. Несколько лет назад она составляла 10%, а сейчас стремится к 15%.

По-прежнему увеличивается количество подписчиков, растут и доходы композиторов, поэтому такие цифры вы видите.

Стриминг в России тоже растет, просто у нас пока еще не существует никакого консолидированного мнения индустрии о повышении ставки.

Традиционно она колеблется между 10% и 12%. Чтобы говорить о результатах, надо все-таки дождаться итогов 2023 года, которые можно подводить в апреле 2024-го».

Spotify — лидер мирового рынка музыкальных стримингов — недавно отчитался о росте числа подписчиков и готовится с 2024 года ужесточить правила выплаты роялти для авторов. В частности, как пишет издание Verge, треки будут приносить деньги авторам, только если их проигрывают определенное количество раз. Сколько именно, не уточняется. Сейчас выплаты полагаются за каждое прослушивание композиции на Spotify.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Петр Шадрин