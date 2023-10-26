Музыка освободилась от вируса

По данным Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), доходы авторов музыки по итогам 2022 года выросли на 26%, что помогло им восстановиться до уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19. Крупнейшим источником дохода авторов музыки стал стриминг. Увеличению поступлений способствовали и концерты, которые начали активно проводить во всем мире после снятия антиковидных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доклад CISAC под названием Global Collections Report посвящен ситуации с доходами авторов и композиторов, данные для доклада поступили в конфедерацию из 225 авторских обществ в 116 странах мира. Сообщается, что по итогам 2022 года общие доходы авторов и композиторов составили €12,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, как отмечает CISAC, они восстановились до допандемийного уровня. При этом объемы авторских отчислений даже превысили уровень 2019 года на 19,8%.

CISAC — это Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, объединяющая организации по управлению авторскими правами. В России есть аналог — Российское авторское общество.

Доходы авторов и композиторов сложились из трех источников — цифровые продажи и стриминг, трансляции (радио и ТВ) и концертные исполнения. Крупнейшим источником в 2022 году стали цифровые источники (€4,2 млрд), увеличившись на 33% к предыдущему году. Они обогнали прежнего лидера — трансляции, которые в прошлом году принесли авторам €4,1 млрд с ростом лишь на 11%.

Для всей же музыкальной индустрии, включая рекорд-лейблы, исполнителей и так далее, стриминг стал крупнейшим источником поступлений еще по итогам 2017 года.

Самый высокий рост показала динамика доходов от концертов и других живых выступлений, которые в минувшем году стали активно проходить по всему миру после снятия коронавирусных ограничений. Рост к предыдущему году составил 69,9% — до €2,7 млрд. CISAC отмечает, что «после почти трех лет потрясений из-за пандемии COVID-19 динамика авторских доходов возвращается к нормальному поступательному росту в течение каждого последующего года».

«Данные за прошлый год показывают, что система коллективного управления нашей индустрии смогла адаптироваться к новым условиям, несмотря на все сложности, с которыми ей пришлось столкнуться»,— отметил президент CISAC Бьорн Ульвеус — музыкант, исполнитель и продюсер, бывший участник группы ABBA. «И все это хорошие новости. Потому что все, что мы видим сейчас, уже после COVID-19 и сложной ситуации в экономике, это новый вызов экзистенциального характера, я имею в виду растущее влияние искусственного интеллекта. ИИ радикально изменит мир авторов и всей креативной индустрии. Он потребует внимания со стороны международного сообщества и представителей всей креативной индустрии»,— добавил Бьорн Ульвеус.

Согласно отчету IFPI (Международная федерация производителей фонограмм), рост музыкальной индустрии в 2022 году составил 9% и достиг $26,2 млрд.

Главным драйвером роста стали подписки на стриминг-сервисы (+10,3% — до $12,7 млрд), а регионами-лидерами — Центральная и Южная Африка (+34,7%), Латинская Америка (+25,9%), а также Западная Азия и Северная Африка (+23,8%). Данных по России в отчете IFPI нет. По оценке InterMedia, в 2022 году снижение рынка музыкального стриминга составило 30–50%, примерно до 5–7 млрд руб. (см. «Ъ» от 6 февраля).

Евгений Хвостик, Юлия Юрасова