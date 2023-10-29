NYT: США разрабатывают гибридные системы ПВО по просьбе Украины

Для удовлетворения спроса Украины на системы противовоздушной обороны США производят так называемые FrankenSAM, которые сочетают в себе передовые западные образцы вооружений с советскими разработками, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Системы ПВО FrankenSAM используют современные ракеты «земля-воздух» западного производства в сочетании с переоборудованными советскими пусковыми установками и радарами, которые стоят на вооружении украинской армии, передает NYT.

Как сообщает издание, существует два варианта таких гибридных систем ПВО. Один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой — советские радары и американские ракеты Sidewinder. NYT со ссылкой на американских чиновников сообщает, что гибридные системы ПВО поступят на вооружение украинской армии этой осенью.

Третья ракетная система программы FrankenSAM, сконструированная во времена холодной войны установка Hawk, поступила на вооружение Украины на этой неделе, передает издание.

В сентябре Forbes сообщал, что вооруженные силы Украины создают импровизированные боевые машины пехоты из-за нехватки тяжелой техники вследствие больших потерь. Машина представляет собой советский бронированный тягач МТ-ЛБ образца 70-х годов с дополнительным бронированием и дистанционно управляемой станцией вооружения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».