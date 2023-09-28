Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП из-за нехватки техники

Вооруженные силы Украины создают импровизированные боевые машины пехоты из-за нехватки тяжелой техники вследствие больших потерь. С начала военного конфликта с Россией ВСУ, имевшие на вооружение 1,2 тыс. БМП, потеряли 700 из них, сообщает Forbes.

Журнал отмечает, что самодельные БМП в некоторых случаях передвигаются с такой же скоростью, что и человек. Импровизированная модель боевой машины пехоты получила название БМП-1ЛБ, сообщает Forbes.

Машина представляет собой советский бронированный тягач МТ-ЛБ образца 70-х годов с дополнительным бронированием и дистанционно управляемой станцией вооружения. Управляют БМП-1ЛБ три человека, вместе с ними в машину могут вместиться еще восемь. БМП оборудована пулеметом 14,5 мм.

Как сообщает Forbes, для создания самодельных БМП Украина использует огромные запасы старых МТ-ЛБ. Последний бронированный тягач этой модели сошел с конвейера на Украине в начале 2000-х годов, утверждает издание.

По информации издания, для восполнения потерь ВСУ поставили на вооружение сотни списанных БМП, а зарубежные союзники обязались поставить Украине около 3 тыс. БМП и бронетранспортеров. Российская армия, как утверждает Forbes, с начала военного конфликта потеряла 2,5 тыс. из 5 тыс. БМП.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».