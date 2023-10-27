Главные новости за 27 октября. Курск, Белгород, Орел, Липецк, Воронеж

ВСУ тремя беспилотниками попытались атаковать город атомщиков в Курской области, БПЛА сбили дежурные средства ПВО РФ.

На двоих жителей Белгородской области завели дело за похищение 16-летней девушки.

В Лебедянском районе Липецкой области открыли комплекс по выращиванию бройлеров группы «Черкизово» за 400 млн руб.

Воронежский «Электросигнал» снова продает бывший завод «Элма» за 44 млн рублей.

Министерство строительной политики Воронежской области объявило поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по историко-культурному тематическому парку «Петровский остров».

Ветерана боевых действий осудили за распространение наркотиков под Белгородом.

Бывший замначальника орловской колонии ответит в суде за получение взятки.

Курянку осудили за распространение интим-видео с участием бывшего возлюбленного. Ее приговорили к двум годам и двум месяцам условно.

Орел получит от правительства РФ еще 80 млн руб. на завершение затянувшейся реконструкции Красного моста.

В Курской области жертва телефонных мошенников попыталась поджечь магазин.