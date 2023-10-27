ВСУ попытались атаковать город атомщиков в Курской области

26 октября в районе 21.00 дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

До этого военное ведомство сообщало, что также в четверг, в районе 19.30, еще один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области. В каком именно муниципалитете это случилось, в министерстве в тот раз не уточнили. О каких-то последствиях атак на земле власти не сообщали, в правительстве области пока только продублировали официальные сообщения военных.

Вблизи города Курчатов располагается действующая Курская АЭС (входит в первую четверку равных по мощности атомных станций РФ). 26 октября представители станции заявили, что с опережением графика завершили планово-предупредительный ремонт энергоблока №4.

UPD: в пресс-службе Курской АЭС подтвердили атаку трех беспилотников на атомную станцию вечером 26 октября. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, предприятие работает в штатном режиме.

Владимир Зоркий