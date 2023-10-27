Воронежский «Электросигнал» снова продает бывший завод «Элма» за 44 млн рублей

Воронежское АО «Электросигнал» (входит в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») выставил на торги посредством публичного предложения 100% уставного капитала своего подразделения в райцентре Верхний Мамон — ООО «Завод “Элма”». Информация об этом опубликована на площадке «РТ-Капитал». Начальная цена составляет 43,8 млн руб., цена отсечения — 21,9 млн руб.

Уставный капитал ООО составляет 10,9 млн руб., численность работников — три человека.

Виды деятельности компании, согласно уставу,— производство и переработка сельхозпродукции, производство и ремонт изделий промышленного и бытового назначения, строительная и торговая деятельность, оказание услуг.

Заявки принимаются до 8 декабря, торги назначены на 12 декабря. В августе «Электросигнал» уже выставлял завод на торги на практически идентичных условиях. Отличалась лишь цена отсечения, составлявшая 32,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Электросигнал» зарегистрировано в Воронеже в 1993 году. Уставный капитал — 208,8 млн руб. Основной вид деятельности — производство радиоэлектронных средств связи. 89,82% акций у АО «Концерн Созвездие». Выручка в 2022 году составила 4,5 млрд руб. (6,8 млрд руб. в 2021-м), чистая прибыль — 14,1 млн руб. (334,4 млн руб. в 2021-м). ООО «Завод “Элма”» было зарегистрировано в Верхнемамонском районе Воронежской области в 1998 году. Директором компании выступает Николай Голев. Выручка общества в 2022 году составила 2,9 млн руб., чистая прибыль — 49 тыс. руб., в 2021-м — 4,1 млн руб. и 1 млн руб. соответственно.

Об отказе «Электросигнала» от моратория на банкротство — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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