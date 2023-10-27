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Правительство РФ выделит Орлу еще 80 млн рублей на реконструкцию Красного моста

Орел получит от правительства РФ еще 80 млн руб. на завершение затянувшейся реконструкции Красного моста. Об этом сообщили в Орловском горсовете.

Для получения субсидии необходимо софинансировать ее из городского бюджета в размере 1%. На сегодняшнем заседании горсовета депутаты поддержали соответствующие поправки в бюджет облцентра.

В августе стало известно о выделении 50 млн руб. из федерального бюджета на завершение обновления Красного моста.

Первый контракт на реконструкцию путепровода на 1,42 млрд руб. в конце 2020 года получило белгородское ООО «Ремспецмост». Компания должна была завершить работы до конца 2022-го, однако в 2021 году орловская полиция возбудила сразу несколько дел против руководства ООО. В августе 2022-го директора Евгения Подрезова приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что в 2019-2021 годах глава компании вместе с ее учредителем Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн руб., выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле. Средства якобы были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица.

В октябре 2021 года контракт с «Ремспецмостом» был расторгнут, мэрия Орла стала искать нового подрядчика. В марте 2022 года контракт на 1,9 млрд руб. был заключен с московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

Подробнее о поиске подрядчика на главный инфраструктурный долгострой Орла — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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