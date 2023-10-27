Курянку осудили за распространение интим-видео с участием бывшего возлюбленного

Суджанский райсуд Курской области признал 20-летнюю местную жительницу виновной в распространении сведений о частной жизни лица без его согласия (ч.1 ст. 137 УК РФ, до двух лет колонии) и распространении, публичной демонстрации порнографических материалов в интернете (ч.3 ст. 242 УК РФ, до шесть лет колонии). Ее приговорили к двум годам и двум месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года и штрафом в 30 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона, не называя имя осужденной. В картотеке суда эта информация также скрыта, однако уточняется, что приговор выносил судья Игорь Селихов.

Установлено, что в 2023 году девушка находилась в романтических отношениях с потерпевшим. Без его согласия одна сняла на видео фрагмент из их «интимной жизни», а затем через соцсеть отправила ролик подруге и разместила его на своей странице там же.

В ходе заседания девушка рассказала, что пошла на преступление из мести. В дальнейшем она раскаялась и признала свою вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алина Морозова

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