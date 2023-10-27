В Воронеже ищут подрядчика для разработки проекта парка «Петровский остров»

Министерство строительной политики Воронежской области объявило поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по историко-культурному тематическому парку «Петровский остров» на Петровской набережной,18а облцентре. Начальная цена контракта составляет 35,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, на первом этапе необходимо спроектировать двухэтажное прямоугольное здание музея «Цейхгауз» с мансардой (ориентировочная площадь застройки составляет 700 кв. м) с центральной площадью, регулярные сады, мост между островом и Адмиралтейской площадью длиной 90 м для движения автомобилей и пешеходов, инженерные сети, на втором — пирс, входную группу высотой 15 м и площадью 128 кв. м, детские площадки, парковую зону и благоустройство территории.

Входная группа парка должна включать в себя две крепостные башни из сруба или «прочих натуральных материалов», между которыми должен быть устроен веревочный мост. Также вход на территорию «Петровского острова» должен осуществляться через деревянные ворота. На Центральной площади нужно расположить музей с историко-культурной композицией. На первом этаже здания необходимо предусмотреть выставочно-экспозиционный зал, на втором — кинолекционный зал и зал для временных выставок. С западной стороны здания нужно спроектировать регулярные сады.

Детская игровая зона должна включать площадку в виде остова корабля, пространства в ней — рассчитаны на посетителей разного возраста, разные типы активности и типы игры. «Игровое оборудование должно быть выполнено из натуральных материалов, отвечать стандартам безопасности при эксплуатации и качеству исполнения, быть вандалоустойчивым, иметь высокую игровую ценность»,— уточняется в техническом задании.

Парковая зона должна представлять собой место для прогулок со скамейками и беседками, а также смотровой площадкой с деревянным покрытием. На Юго-Западной части острова нужно предусмотреть пирс на сваях с деревянным покрытием для плавания корабля-музея Гото Предестинация.

Пешеходный мост нужно спроектировать так, чтобы по нему могли проехать транспортные средства массой не более 5 т. Ширина прохожей части должна составить 4,5 м с уточнением в ходе работ. Ее покрытие нужно сделать антискользящим. «Подмостовые габариты принять с учетом обеспечения движения водного транспорта на основании требований ГУ МЧС и ФБУ "Администрация "Волго-Дон ". При необходимости предусмотреть устройство пролетных строений подвижного типа (поворотные или разводные)»,— уточняется в техническом задании.

Работы нужно выполнить с даты заключения контракта до 15 декабря 2023 года. Гарантия составит 60 месяцев, однако, как подчеркивается в конкурсной документации, это «не ограничивает ответственность подрядчика за ненадлежащую разработку документации, включая недостатки, выявленные в ходе строительства, в процессе эксплуатации объекта».

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса, заявки на участие в котором можно подавать до 13 ноября. Подведение итогов намечено на 21 ноября. При выборе подрядной организации в первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения (значимость критерия — 60%), во вторую — качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (30%), в третью — квалификация участников (10%).

В 2020 году контракт на проектирование парка «Петровский остров на 12,8 млн руб. был заключен с местным ООО «ПГС Проект». Планировалось, что работы будут выполнены до конца года, а строительство — произведено в три этапа к маю 2022 году, параллельно с благоустройством первой очереди Петровской набережной. Открыть музей хотели в год празднования 350-летию со дня рождения Петра I.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте