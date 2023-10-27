В Курской области жертва телефонных мошенников попыталась поджечь магазин

Утром в селе Сергиевское Золотухинского района Курской области 68-летняя местная жительница попыталась поджечь магазин по наводке телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, не называя имя пенсионерки. Пожилая женщина признана потерпевшей в деле о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии), однако ее действия как поджигательницы могут быть расценены как совершение теракта. В ОМВД России по Золотухинскому району проводится проверка по факту происшествия, уточнили в региональном управлении МВД.

Пенсионерка бросила в торговый зал магазина бутылку с зажигательной смесью. Продавец сумела потушить возникшее возгорание подручными средствами, а также оказала полицейским содействие в задержании поджигательницы.

На вопрос о причинах своего поступка местная жительница рассказала, что накануне ей позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что на ее имя кто-то оформляет кредит. Собеседник убедил ее самой взять кредит в банке, «чтобы остановить злоумышленников». После этого женщина перевела 150 тыс. руб. на якобы безопасный счет, который ей продиктовал лжеправоохранитель.

Мошенники также сказали жертве, что украденные у нее деньги присвоил себе человек, который вскоре будет находиться в магазине неподалеку от нее. Согласно инструкции аферистов, ей нужно было поджечь торговую точку, чтобы напугать его и тем самым добиться возврата средств. Собеседники объяснили ей, как приготовить бутылку с зажигательной смесью и как ее использовать. Пенсионерка выполнила указания мошенников и отправилась к магазину. Она заметила в нем только продавщицу, но это не остановило ее.

Курянка также призналась полицейским, что неоднократно слышала о схемах мошенничества, но распознать по телефону злоумышленников, «требующих совершения не поддающихся логике действий», не смогла.

За прошлую неделю жители Черноземья отдали аферистам 30 млн руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте