На двоих жителей Белгородской области завели дело за похищение 16-летней девушки

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило в отношении двоих 20-летних жителей региона уголовное дело о похищении 16-летней девушки. Один из них является подозреваемым в похищении несовершеннолетней группой лиц, сопряженном с применением насилия (ч.2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет колонии). Второму предъявлено обвинение в этом же преступлении, а также в изнасиловании (ч.3 ст.131 УК РФ, до 15 лет колонии) и совершении насильственных действий сексуального характера (ч.3 ст. 132 УК РФ, до 15 лет колонии) в отношении девушки. Об этом сообщили в ведомстве.

В основу уголовного дела легли события, которые произошли в Старом Осколе. По версии следствия, один их фигурантов ранее состоял в дружеских отношениях с потерпевшей. Вечером 21 октября молодые люди, применяя насилие, схватили девушку во дворе дома на улице Ватутина и посадили ее в машину, принадлежащую одному из похитителей. Подозреваемый отвез их в квартиру обвиняемого, где потерпевшая находилась против своей воли до 23 октября. В этот период обвиняемый совершил в отношении нее «преступления против половой свободы».

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роль подозреваемого в совершении «противоправных деяний в отношении потерпевшей» устанавливается.

Алина Морозова

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