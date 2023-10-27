Ветерана боевых действий осудили за распространение наркотиков под Белгородом

Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о вступлении в силу приговора уроженца Читинской области Константина Вовка, получившего восемь лет колонии строгого режима за попытку распространения крупной партии наркотиков в Старом Осколе (по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По данным ведомства, в июне этого мужчина был задержан после того, как изъял из заранее оборудованного тайника вблизи городского аэропорта более 20 кг наркотических веществ.

При назначении осужденному наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, в том числе то, что он с октября 2005 года по апрель 2006-го проходил службу в Северо-Кавказском регионе и является ветераном боевых действий.

Согласно тексту приговора Старооскольского горсуда, осужденный пр изнал вину. По его словам, из-за материальных трудностей этой весной он откликнулся в Интернете на вакансию водителя-курьера с заработной платой до 300 тыс. руб. В мессенджере с ним связался «куратор», объяснивший, что эта работа связана с распространением наркотических средств. После этого Вовк получил инструкции, согласно которым он должен был получать партии наркотиков и раскладывать их по тайникам.

В июне мужчина получил задание прибыть в Старый Оскол на территорию лесного массива «Горняшка» вблизи аэропорта, где ему предстояло найти крупную партию наркотиков. После ее расфасовки и раскладки по тайникам его задержали сотрудники ФСБ.

Сергей Толмачев