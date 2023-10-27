Группа «Черкизово» открыла в Липецкой области комплекс по выращиванию бройлеров

В Лебедянском районе Липецкой области был открыт комплекс по выращиванию бройлеров. Группа «Черкизово» вложила в реализацию этого проекта более 400 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в компании.

Территория комплекса ранее использовалась для содержания родительского стада. Он включает 32 корпуса общей площадью 33 тыс. кв. м. В них были реконструированы системы кормления, поения, вентиляции и санпропускников.

По мнению представителей «Черкизово», мощности комплекса позволят в 2024 году увеличить объем производства мяса курицы в регионе на 10%. По итогам 2022 года группа произвела 129,9 тыс. т бройлеров в живом весе, что составляет 60,3% от всего производства мяса птицы в регионе.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont.

В августе прошлого года в Ельце Липецкой области был запущен маслоэкстракционный завод «Черкизово». Он производит из сои шрот, необходимый для кормов животным, а также масло и лецитин. В создание предприятия мощностью 1 млн т переработки в год компания вложила около 10 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте