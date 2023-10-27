Бывший замначальника орловской колонии ответит в суде за получение взятки

Управление Следственного комитета России по Орловской области завершило расследование уголовного дела о получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии) в отношении бывшего начальника исправительной колонии №5 (ИК №5) регионального управления ФСИН. Об этом сообщили в ведомстве, не называя имя обвиняемого. По данным «СПАРК-Интерфакс», ИК №5 орловского УФСИН с марта 2019 года по ноябрь 2022-го руководил Сергей Васенков. С того момента эту должность занимает Роман Чирков.

ИК №5 расположена в поселке Нарышкино в 30 км от Орла. Она относится к колониям общего режима с участком строгого. Предназначена для осужденных-мужчин, впервые приговоренных к лишению свободы. ИК рассчитана на 1 201 место, из которых участок общего режима включает 501 место, строгого — 692, камер для наиболее строгой изоляции нарушителей порядка пребывания в колонии от других осужденных — восемь.

По версии следствия, вечером 16 сентября 2022 года на парковке в Заводском районе Орла обвиняемый получил от посредника одного из осужденным взятку в размере 400 тыс. руб. Это вознаграждение полагалось за подготовку и утверждение дополнительной положительной характеристики в отношении этого заключенного и направление документа в Урицкий райсуд Орловской области. Он был необходим осужденному для влияния на решение суда по замене ему неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Ранее начальника ИК №2 орловского УФСИН заподозрили в превышении полномочий из-за смертельного отравления двух осужденных кустарным алкоголем.

Алина Морозова

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