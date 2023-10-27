Министром труда Самарской области назначена Ирина Никишина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил министром труда региона Ирину Никишину. После прошедших выборов губернатора Ирина Никишина занимала этот пост с приставкой «врио».

Ирина Никишина



Региональное министерство труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина возглавила в 2014 году.

Пока она единственный министр в Самарской области, который избавился от приставки «врио». Остальные главы областных министерств, а также председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов продолжают трудиться в статусе временно исполняющих обязанности.

Как ранее писал «Ъ-Волга», задержка с представлением нового состава кабмина может быть вызвана тем, что сын врио председателя правительства Виктора Кудряшова Юрий оказался в сформированном Госдумой РФ списке из восьми известных широкой публике релокантов, которые критиковали действия президента РФ Владимира Путина и проведение специальной военной операции на территории Украины. Несколько дней назад стало известно, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить сына Виктора Кудряшова.

Самарская область и Чукотский автономный округ являются единственными регионами, где действует временное правительство.

Евгений Чернов