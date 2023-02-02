Дворник-беспилотник

На базе разработок беспилотных систем Московского политеха в 2025 году планируют организовать производство мобильной автономной роботизированной машины для нужд коммунального хозяйства. Опытный образец беспилотного уборщика разработчики представят уже в 2024 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Конкордия» Фото: Предоставлено «Конкордия»

Компания «Конкордия» и Московский политехнический университет стали победителями конкурса проектов по созданию высокотехнологичных производств, проводимого Минобрнауки. Общий объем субсидии составил 68 млн руб. «Конкордия» планирует инвестировать еще как минимум 69 млн.

Мобильная автономная роботизированная коммунальная машина создается на базе платформы с электрическим приводом, что позволит обеспечить нулевой выброс вредных веществ, отсутствие углеродного следа, а также низкий уровень шума.

Беспилотный уборщик будет задействован на всесезонных уборках территорий от снега, листьев и мусора, сможет распылять противогололедные реагенты на минимальном расстоянии до неподвижных препятствий, а также подвижных в зоне выполнения работ.

«Робот-уборщик сможет функционировать как в ночное, так и в дневное время, в городских районах, на территориях лечебных заведений и в зонах отдыха. Высокая автоматизация машины позволит снизить остроту проблемы дефицита персонала коммунальных служб и соответствующие затраты, обеспечить круглосуточную уборку, минимизировать общие расходы на содержание территорий»,— говорит начальник центра перспективных разработок автономных систем Московского политеха Николай Панокин.

По данным эксперта, рынок машин для коммунальных служб в России составляет около 10 тыс. единиц в год, потенциал роста превышает текущие показатели в 20–30 раз. Разработка Московского политеха и «Конкордии» будет востребована.

Конкурс субсидий, объявленный в прошлом году Минобрнауки, собрал 46 заявок, из них 15 получили финансирование. Целью конкурса является развитие кооперации научно-образовательных организаций и организаций реального сектора экономики для реализации комплексных проектов по запуску высокотехнологичных производств.

Татьяна Мейлахс