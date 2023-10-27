Доходы бюджета Москвы за девять месяцев составили более 3,25 трлн рублей

По состоянию на 1 октября в бюджет Москвы поступило 3,259 трлн руб., что составляет 79,9% от плановых годовых назначений, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года бюджетные доходы Москвы выросли на 393,2 млрд руб., или 14,9%.

Госпожа Зяббарова, слова которой приводит «РИА Новости», также уточнила, что объемы налоговых и неналоговых доходов столичного бюджета за девять месяцев составили 2,965 трлн руб. Налоговые доходы — 2,722 трлн руб., неналоговые — 243,1 млрд руб.

По словам руководителя департамента финансов Москвы, основными налоговыми доходными источниками бюджета столицы выступают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, поступления по специальным налоговым режимам и налогу на имущество организаций.

Всего в январе—сентябре поступления в бюджет Москвы по налогу на прибыль выросли на 34,9% и составили 1,139 трлн руб. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель увеличился на 295 млрд руб. Елена Зяббарова отметила, что доходы по налогу на прибыль вплотную приблизились к доходам по НДФЛ — 1,181 трлн руб.— крупнейшему источнику пополнения бюджета Москвы в последние годы.

Динамика сборов налога на прибыль по отраслям:

IT и связь — рост в 1,5 раза;

обрабатывающая промышленность — +46,3%;

строительство — +44,9%;

торговля — +19%.

«По сравнению с прошлым годом значительно улучшились финансовые показатели многих компаний. Например, за январь—июль рост прибыли прибыльных организаций составил плюс 29,4%. Динамика поступлений обусловлена высокой доплатой по итогам 2022 года»,— объяснила госпожа Зяббарова.

Предполагается, что доходы Москвы в 2023 году составят почти 3,747 трлн, расходы — 4,183 трлн руб. Дефицит бюджета в текущем году оценивали на уровне 436,2 млрд руб. Мэр столицы Сергей Собянин допускал, что к концу года столица выйдет «даже с профицитом». Он также не исключал выхода Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах.

Милена Костерева