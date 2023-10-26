Ни свободы, ни квартиры
Бывшего замглавы воронежской ГИБДД отправили в колонию
Советский райсуд Воронежа признал 43-летнего бывшего замглавы регионального ГИБДД Игоря Качкина виновным в шести эпизодах приготовления к даче взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему назначено четыре года колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. и запретом в течение четырех лет занимать должности в органах власти. Экс-полицейский, который стал известен благодаря внушительному списку принадлежавшей его семье недвижимости, лишен звания подполковника.
Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин (2020 год)
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области
Уголовное дело Игоря Качкина рассматривалось чуть больше года. Региональное управление Следственного комитета России возбудило его в середине 2021 года. В тот момент полицейский уже был широко известен: прокуратура нашла у его семьи два десятка объектов недвижимости, которые, по мнению ведомства, не могли быть приобретены за счет официальных доходов.
К сегодняшнему дню суд уже обратил в собственность государства почти 11 тыс. кв. м земли, более 600 кв. м нежилой недвижимости, в том числе два парковочных места, а также девять квартир общей площадью 638,5 кв. м. Имущество находилось в собственности родителей замглавы ГИБДД. По данным прокуратуры, на их покупку было потрачено более 63 млн руб., а сам замначальника ГИБДД принимал участие в заключении семи сделок на покупку различных объектов за 23,3 млн руб.
Родственники Качкина не смогли доказать в суде, что недвижимость была куплена на официальные доходы от семейного бизнеса, продажи наследства и накоплений. Его ныне покойный отец владел пунктом техосмотра и автомойкой.
Уголовное дело по обвинению Игоря Качкина в передаче взяток не касалось недвижимости его семьи.
После претензий прокуратуры и последовавшего за ними скандала его перевели на должность начальника тыла в отдел МВД России по Панинскому району Воронежской области. Там он проработал чуть меньше года. После задержания полицейского сотрудниками СКР, ФСБ и собственной безопасности регионального главка МВД Игоря Качкина уволили по отрицательным основаниям.
Изначально Качкина обвинили в том, что в июле 2021 года он в интересах своего знакомого предложил начальнику экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД №1 Александру Дорофееву 30 тыс. руб. за беспроблемную сдачу экзамена на водительские права. Коллега полицейского отказался брать деньги и сообщил о противоправных действиях силовикам.
В финальной версии обвинения Игорю Качкину вменили попытки передачи взяток уже в интересах шести человек.
Размер незаконного вознаграждения, которое намеревался передать полицейский, варьировался от 7,5 тыс. до 30 тыс. руб. После задержания полицейский частично признал вину, не согласившись с квалификацией его действий.
После оглашения приговора за Игорем Качкиным пришел конвой. Осужденного отправят в СИЗО-3 в Воронеже, который ему уже знаком: под арестом экс-полицейский находился с 19 июля 2021 года по 18 января 2022 года. Осужденный, спокойно воспринявший приговор, явно ожидал назначения ему реального лишения свободы. В прениях на прошлой неделе представитель гособвинения запросил для него пять лет лишения свободы.
«Это первый приговор в Воронежской области по данной квалификации, связанный с лишением свободы,— констатировал Валерий Смольянинов после того, как его доверителя увел конвой.— Ранее самое суровое наказание за такое преступление составляло порядка 750 тыс. руб. штрафа. В Советском райсуде были четыре таких дела — все завершились без лишения свободы. Этот же суд не лишал свободы и за получение взяток, причем по девяти эпизодам. А вот Игоря Николаевича лишил при отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии смягчающих».
Защитник сказал «Ъ», что приговор будет обжалован.
По данным «Ъ», сейчас Игорь Качкин трудится водителем в фирме ООО «Донэкоовощи», его пенсия по выслуге лет за работу в правоохранительных органах составляет 20,8 тыс. руб. Супруга экс-полицейского не работает и занимается воспитанием трех несовершеннолетних детей. Семья ежемесячно платит по ипотеке почти 11 тыс. руб. После проигрыша спора с прокуратурой о законности недвижимости Качкин пытался рассрочить исполнение решения суда, но ему в этом было отказано.