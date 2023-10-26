Ни свободы, ни квартиры

Советский райсуд Воронежа признал 43-летнего бывшего замглавы регионального ГИБДД Игоря Качкина виновным в шести эпизодах приготовления к даче взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему назначено четыре года колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. и запретом в течение четырех лет занимать должности в органах власти. Экс-полицейский, который стал известен благодаря внушительному списку принадлежавшей его семье недвижимости, лишен звания подполковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин (2020 год)

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин (2020 год)

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области

Уголовное дело Игоря Качкина рассматривалось чуть больше года. Региональное управление Следственного комитета России возбудило его в середине 2021 года. В тот момент полицейский уже был широко известен: прокуратура нашла у его семьи два десятка объектов недвижимости, которые, по мнению ведомства, не могли быть приобретены за счет официальных доходов.

К сегодняшнему дню суд уже обратил в собственность государства почти 11 тыс. кв. м земли, более 600 кв. м нежилой недвижимости, в том числе два парковочных места, а также девять квартир общей площадью 638,5 кв. м. Имущество находилось в собственности родителей замглавы ГИБДД. По данным прокуратуры, на их покупку было потрачено более 63 млн руб., а сам замначальника ГИБДД принимал участие в заключении семи сделок на покупку различных объектов за 23,3 млн руб.

Родственники Качкина не смогли доказать в суде, что недвижимость была куплена на официальные доходы от семейного бизнеса, продажи наследства и накоплений. Его ныне покойный отец владел пунктом техосмотра и автомойкой.

Уголовное дело по обвинению Игоря Качкина в передаче взяток не касалось недвижимости его семьи.

После претензий прокуратуры и последовавшего за ними скандала его перевели на должность начальника тыла в отдел МВД России по Панинскому району Воронежской области. Там он проработал чуть меньше года. После задержания полицейского сотрудниками СКР, ФСБ и собственной безопасности регионального главка МВД Игоря Качкина уволили по отрицательным основаниям.

Изначально Качкина обвинили в том, что в июле 2021 года он в интересах своего знакомого предложил начальнику экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД №1 Александру Дорофееву 30 тыс. руб. за беспроблемную сдачу экзамена на водительские права. Коллега полицейского отказался брать деньги и сообщил о противоправных действиях силовикам.

В финальной версии обвинения Игорю Качкину вменили попытки передачи взяток уже в интересах шести человек.

Размер незаконного вознаграждения, которое намеревался передать полицейский, варьировался от 7,5 тыс. до 30 тыс. руб. После задержания полицейский частично признал вину, не согласившись с квалификацией его действий.

После оглашения приговора за Игорем Качкиным пришел конвой. Осужденного отправят в СИЗО-3 в Воронеже, который ему уже знаком: под арестом экс-полицейский находился с 19 июля 2021 года по 18 января 2022 года. Осужденный, спокойно воспринявший приговор, явно ожидал назначения ему реального лишения свободы. В прениях на прошлой неделе представитель гособвинения запросил для него пять лет лишения свободы.

«Это первый приговор в Воронежской области по данной квалификации, связанный с лишением свободы,— констатировал Валерий Смольянинов после того, как его доверителя увел конвой.— Ранее самое суровое наказание за такое преступление составляло порядка 750 тыс. руб. штрафа. В Советском райсуде были четыре таких дела — все завершились без лишения свободы. Этот же суд не лишал свободы и за получение взяток, причем по девяти эпизодам. А вот Игоря Николаевича лишил при отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии смягчающих».

Защитник сказал «Ъ», что приговор будет обжалован.

По данным «Ъ», сейчас Игорь Качкин трудится водителем в фирме ООО «Донэкоовощи», его пенсия по выслуге лет за работу в правоохранительных органах составляет 20,8 тыс. руб. Супруга экс-полицейского не работает и занимается воспитанием трех несовершеннолетних детей. Семья ежемесячно платит по ипотеке почти 11 тыс. руб. После проигрыша спора с прокуратурой о законности недвижимости Качкин пытался рассрочить исполнение решения суда, но ему в этом было отказано.

Сергей Толмачев, Воронеж