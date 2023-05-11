Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в Сириусе

Всемирный фестиваль молодежи состоится в Сириусе в феврале—марте 2024 года. Первое заседание оргкомитета по его подготовке и проведению провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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«Россия уже трижды в своей истории принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это 1957 год, 1985 год, 2017 год. Теперь задача подготовиться к проведению такого фестиваля в 2024 году»,— поделился Сергей Кириенко.

На заседании обсудили основные этапы подготовки и проведения фестиваля.

Как отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, мероприятие объединит 20 тыс. участников и порядка 5 тыс. волонтеров из разных стран мира. Из них 1 тыс. человек представят Краснодарский край.

Заместитель главы региона добавила, что у края есть опыт проведения мероприятий такого уровня — в 2017 году в Сочи и Москве состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Валерия Каманина