«Ростех» передал Минобороны первую партию новейших самоходных гаубиц «Мальва»

«Ростех» поставил в войска первую партию новейших 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мальва». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Как уточнили в «Ростехе», отличительной особенностью «Мальвы» является ее мобильность за счет колесного шасси. Новейшая установка способна вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета (несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время). Кроме того, «Мальва» обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Ей требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов»,— отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Госконтракт на поставку гаубиц 2С43 «Мальва» Минобороны и ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Ростех») подписали в августе. Утверждалось, что до заключения контракта «Мальва» была модернизирована для борьбы с гаубицами вооруженных сил Украины. В частности, была увеличена дальность стрельбы.