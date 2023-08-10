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«Ростех» модернизирует САУ «Мальва» для противоборства гаубицам ВСУ

Замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что на предприятиях госкорпорации создают модернизированный вариант колесной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва». По его словам, новая установка сможет противостоять гаубицам, которые используют вооруженные силы Украины. Господин Артяков отметил, что «Мальва» начнет поступать в войска в ближайшие месяцы.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

«Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ»,— сказал господин Артяков в интервью «РИА Новости».

По словам замгендиректора «Ростеха», базовый вариант «Мальвы» уже прошел госиспытания. «Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы»,— добавил он.

Владимир Артяков рассказал, что отличительной особенностью гаубицы «Мальва» является высокая мобильность за счет колесного шасси. Кроме того, в самоходную артиллерийскую установку заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен также режим одновременного огневого налета, который гарантирует одновременное достижение цели нескольких выпущенных друг за другом снарядов.

«Мальва», 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43, создано на базе специального шасси БАЗ-6610-027 «Вощина». Это четырехосный полноприводный автомобиль высокой грузоподъемности. Установка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО.

Милена Костерева

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