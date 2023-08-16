Минобороны России подписало контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва»

Минобороны России подписало с ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Ростех») госконтракт на поставку новейших колесных гаубиц 2С43 «Мальва». Также компания поставит ведомству другое вооружение и оборудование. Об этом сообщил диктор на церемонии подписания на международном форуме «Армия-2023», сообщение приводит «РИА Новости».

ЦНИИ «Буревестник» также поставит российской армии модернизированные 120-мм минометные комплексы на шасси автомобиля «Урал-43206» 2С12А, 82-мм минометы 2Б24 и 120-мм минометы 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке в Подмосковье. Минобороны сообщало, что подписало контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и вручила госконтракты более чем на 400 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Ростех» модернизирует 152-миллиметровую САУ «Мальва» для противоборства гаубицам ВСУ. У новой «Мальвы» будет увеличена дальность стрельбы.