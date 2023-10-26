Особо охраняемые народные территории

Президентское движение «Народный фронт» (НФ) обращает внимание на усилившуюся тенденцию изъятия участков особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «с заменой на не имеющие экологической ценности» земли. Об этом активисты движения заявили по итогам проведенного мониторинга, предоставленного в распоряжение “Ъ”. В НФ подчеркивают, что подобное происходит «регулярно во многих регионах» — это выглядит «не случайной ошибкой, а системой». Результаты расследования планируется включить в доклад президенту РФ по реализации национального проекта «Экология».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Президентское общественное движение «Народный фронт» провело мониторинг целостности особо охраняемых природных территорий (есть в распоряжении “Ъ”). Эксперты «Народного фронта. Аналитики» обращают внимание на тенденцию увеличения случаев изъятия земель и ослабления режимов особой охраны. Среди основных выявленных проблем они также называют попытки изменить законодательство и недостаточную сеть охранных зон, создаваемых на земельных участках и водных объектах, прилегающих к ООПТ, для предотвращения неблагоприятного воздействия на них.

Весной 2023 года, рассказали в движении, был проведен всероссийский опрос, главной задачей которого стало выявление экологических проблем, беспокоящих россиян (приняли участие 9581 респондент из 87 регионов). «10% респондентов указали одной из наиболее острых экологических проблем уничтожение (сокращение) ООПТ,— рассказали в НФ.— Это серьезные показатели, которые потребовали дополнительного внимания». По следам опроса в движении решили провести «тщательный мониторинг». «НФ накопил примеры незаконного сокращения ООПТ по решению региональных властей и при согласовании с Минприроды,— рассказали в НФ.— Если на данные примеры смотреть по отдельности, то каждый выглядит как бы случайной ошибкой, но при общем наблюдении мы видим систему: за последние два-три года из ООПТ регулярно во многих регионах изымаются или делаются попытки изъятия качественных участков с заменой на не имеющие экологической ценности, а иногда и без такой замены. Мы видим в этом тенденцию и хотим обратить внимание общественности».

В качестве наиболее ярких иллюстраций активисты указывают на исключение из природного парка «Южно-Камчатский» (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки») под строительство курорта «Три вулкана» 15 тыс. га территории вулкана Вилючинский, бухт Вилючинская и Жировая.

Из состава национального парка «Ладожские шхеры» Минприроды РФ исключена территория обитания краснокнижных животных и растений площадью более 2 тыс. га

Результаты расследования организация собирается включить в официальный доклад президенту по реализации национального проекта «Экология», который НФ готовит один раз в полгода. Специалисты НФ, уточняют в организации, подготовили ряд предложений, которые могут поспособствовать сохранению целостности ООПТ. В частности:

в федеральном законодательстве предложено предусмотреть закрытый список исключительных случаев возможности понижения статуса ООПТ регионального и местного значения;

провести независимую проверку законности изъятия земель и снижения режима особой охраны ООПТ;

утвердить положение об охранных зонах ООПТ, которое будет включать в себя запрет наиболее опасных видов хозяйственной деятельности, таких как сплошные рубки леса, добыча полезных ископаемых, строительство вне населенных пунктов (кроме объектов, необходимых для обеспечения соответствующих населенных пунктов и функционирования самих ООПТ).

«Мы уверены, что для выработки взвешенных решений в сфере природных зон с особым статусом охраны Минприроды России необходимо более активно сотрудничать с экспертным сообществом,— заметила представитель НФ, зампред думского комитета по экологии Жанна Рябцева (ЕР).— Для сохранения природных территорий в естественном состоянии в закон об ООПТ мы предлагаем ввести понятие "экологический туризм" и разработать достаточные меры для его организации». Под экологическим туризмом, пояснили в НФ, подразумевается «форма туризма, предполагающая концепцию ненанесения какого-либо вреда природным территориям при их организации и посещении». В НФ напомнили, что регулярно поднимают системные вопросы, в том числе в сфере законодательных инициатив. Там привели в пример разработанный активистами законопроект о лесопарковых зеленых поясах, принятый Госдумой в 2017 году.

Глава правления природоохранного проекта «Земля касается каждого», член Экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин назвал проблемы, которые зафиксировал НФ, «наиболее актуальными в рамках работы с ООПТ».

Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий (экс-глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды) согласен, что следует дополнить ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» понятием «экологический туризм» и внести изменения в ФЗ «Об ООПТ», устанавливающие, что в государственных природных заповедниках и в особо охраняемых зонах национальных парков может осуществляться только экологический туризм, а также принять достаточные меры по его развитию в стране. Эксперт полагает, что, только если удастся реализовать такую инициативу «с вниманием ко всем деталям», можно будет говорить о том, «что туристы не наносят вреда экосистеме ООПТ».

В Минприроды “Ъ” сообщили, мониторинг не поступал в ведомство, и обещали, что, когда это произойдет, документ «будет рассмотрен профильным департаментом». «В части мер по организации экологического туризма, способствующего сохранению природных территорий в естественном состоянии, в марте 2023 года принят №77-ФЗ,— напомнили в природоохранном ведомстве.— Закон станет драйвером развития туризма на ООПТ, ляжет в основу других нормативных правовых актов правительства России, которые обеспечат привлечение внебюджетных источников финансирования для создания туристской инфраструктуры на ООПТ, а также усиления контроля за соблюдением природоохранного законодательства при развитии туризма на ООПТ».

Источник, близкий к Минприроды, комментируя активность НФ, в разговоре с “Ъ” дал понять, что в преддверии президентских выборов движение может уделять экологической тематике большое внимание, потому что «эта сфера, как правило, волнует граждан, а значит, критика чиновников и улучшения в этой области создадут должный резонанс».

Полина Ячменникова