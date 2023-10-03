Заповедник для галочки

Экспертный совет по заповедному делу направил главе Минприроды Александру Козлову свои рекомендации по развитию в России сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Экологи просят чаще обсуждать создание новых заповедных зон с научным сообществом. Опрошенные «Ъ» специалист указывают, что в рамках нацпроекта «Экология» к концу 2024 года в России должны появиться минимум 24 новые ООПТ, и «ради спешного закрытия показателей применяется слишком формальный подход». Минприроды заверяет, что работа в рамках нацпроекта идет «в штатном режиме». Впрочем, ведомство готово «рассмотреть все соответствующие предложения при их поступлении в установленном порядке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экспертный совет по заповедному делу направил главе Минприроды Александру Козлову перечень рекомендаций по расширению сети федеральных ООПТ в России. Специалисты подготовили его по итогам тематического заседания «Перспективы развития географической сети особо охраняемых природных территорий федерального значения» в Институте географии РАН.

Экспертный совет по заповедному делу создан в январе 2023 года. Он объединяет известных ученых и экспертов в области охраны природы. Цель организации — «содействие в совершенствовании» экологического законодательства и «оказание поддержки госорганам в борьбе с его нарушениями».

В рекомендациях (есть в распоряжении «Ъ») отмечается, что «практика создания новых ООПТ даже в сложных политических и социально-экономических условиях — вековая отечественная природоохранная традиция, и новые заповедные территории создавались во время Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн и в годы послевоенной разрухи».

И хотя «в последние 30 лет развитие системы ООПТ декларируется в качестве одного из ключевых направлений государственной экологической политики», сегодня этот процесс, по словам авторов, происходит «в отсутствие должного научного обоснования». Это приводит к «порочной практике создания ООПТ там, где это проще», сетуют в Экспертном совете, а «погоня за формальными количественными показателями никоим образом не работает на достижение целей формирования географической сети ООПТ и лишь девальвирует идею заповедного дела».

Один из авторов рекомендаций, заслуженный эколог РФ Всеволод Степаницкий в разговоре с «Ъ» заявил, что проблема связана в том числе с непродуманной реализацией нацпроекта «Экология».

Национальный проект «Экология», направленный на охрану окружающей среды, реализуется в России с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024-го; ответственным ведомством является Минприроды. В рамках нацпроекта действует 10 федеральных проектов. Один из них — «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» — подразумевает создание не менее 24 ООПТ на территории всей страны, а также увеличение площади существующих заповедных территорий и повышение эффективности управления системой ООПТ федерального значения. В паспорте проекта значится, что в 2018 году в России было 218 ООПТ, в 2022-м — уже 228, а к концу 2024-го должно стать 235.

Эксперт уверен, что Минприроды просто «закрывает показатели», поэтому «создает новые ООПТ там, где это проще и быстрее, без должного научного обоснования и выраженных приоритетов». Как пример, господин Степаницкий указал созданные в 2020 году федеральные заказники «Параськины озера» и «Казантипский морской». По его мнению, эти природные территории являются «малозначительными» и не имеют никакой биосферной ценности.

Заведующий лабораторией Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков указывает, что ООПТ в России распределены очень неравномерно.

Это является большой проблемой для репрезентации биологического и ландшафтного разнообразия, говорит он: «Исторически сложилось, что у нас нацпарки создавали, ориентируясь на хозяйственные потребности. Если местность не интересовала никого в бытовых целях — можно делать заповедник». Именно поэтому, по словам эколога, в России широкая сеть ООПТ в Якутии, на Дальнем Востоке и в Арктике, «а территории на Европейской равнине или в степной зоне, на которые воздействовал мощный антропогенный фактор, почти не представлены».

Господин Тишков полагает, что эту проблему нужно решать в срочном порядке, но это невозможно без профессионального районирования и последовательного планирования сети ООПТ. «Мне досадно наблюдать, что Минприроды не обращается за экспертизой к сильным специалистам, которых у нас очень много в РАН»,— сетует он.

Член экспертного совета по заповедному делу Михаил Стишов говорит, что при создании ООПТ часто руководствуются «очевидной уникальностью». «Если есть там какие-то редкие харизматичные виды редкие — допустим, амурский тигр — то надо создавать. Но часто не понимают, что нужно сохранять эталоны природных территорий, а не только редкие ландшафты»,— сетует ученый. Господин Стишов предлагает ведомствам чаще проводить консультации и обсуждения с научным и общественным сообществом — и «наконец-то начать прислушиваться к тому, что там говорят».

Авторы рекомендаций считают необходимым разработать «Перечень государственных природных заповедников, национальных парков и государственных природных заказников федерального значения, запланированных к созданию в 2025–2034 годах, с последующим утверждением правительством Российской Федерации». Господин Степаницкий отмечает, что такая практика «действовала в предыдущие четыре десятилетия и была очень эффективной, так как такой список являлся ориентиром для принятия взвешенных решений».

Также экологи уверены, что необходимо «ввести институт научных руководителей проектных работ по созданию каждой конкретной ООПТ», что позволит проводить качественную научную экспертизу.

Отдельным блоком в рекомендациях перечислены территории, которым следует придать заповедный статус. Ученые предлагают создать национальный парк «Нижегородское Заволжье» (Нижегородская область), государственный природный заповедник «Большое Токко» (Якутия), национальный парк «Помпеевский» (Еврейская автономная область), национальный парк «Горная Колывань» (Алтайский край), а также создать национальный парк «Саянский» «в примерных границах» ликвидированного в 1951 году государственного заповедника "Саянский"» (находился на территории Иркутской области и Красноярского края).

В пресс-службе Минприроды сообщили «Ъ», что «реализация федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" осуществляется Минприроды России в штатном режиме». Выбирая приоритетность создания ООПТ, ведомство руководствуется «поручениями президента и правительства России, материалами комплексных экологических обследований территорий проектирования, подготовленных ведущими научными организациями в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования, сохранения биоразнообразия и заповедного дела, а также экспертными заключениями специалистов в сфере биологического и ландшафтного разнообразия».

В ведомстве добавили, что рекомендации экспертного совета «по пересмотру списка ООПТ федерального значения, планируемых к созданию в 2024–2025 годах в приоритетном порядке, а также предложения по разработке перечня ООПТ федерального значения, запланированных к созданию в 2025–2034 годах, в Минприроды России не поступали», при этом фактически процитировав текст этих рекомендаций. Тем не менее Минприроды заверило, что «готово рассмотреть соответствующие предложения при их поступлении в установленном порядке».

Полина Ячменникова