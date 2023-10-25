Изъятые акции ТГК-2 перешли под контроль «Газпром энергохолдинг»

Изъятые в пользу государства по иску Генпрокуратуры акции ПАО ТГК-2 перешли под контроль ООО «Газпром энергохолдинг». Об этом «Ъ» сообщил знакомый с ситуацией источник. В пресс-службе «Газпром энергохолдинг» не стали комментировать эту информацию. В пресс-службе ТГК-2 также отказались от комментариев о переходе акций.

«По информации ПАО ТГК-2 никаких изменений в руководстве компании не произошло»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе.

«Ъ» сообщал, что Ленинский районный суд Ярославля 14 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 83% акций ПАО ТГК-2 у частных владельцев в пользу государства.

По мнению ведомства, акции использовались для незаконного извлечения прибыли бывшим сенатором Леонидом Лебедевым, в отношении которого расследуется уголовное дело. 13 октября Ярославский областной суд подтвердил законность решения, оно вступило в законную силу.

ООО «Газпром энергохолдинг» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром» и управляет генерирующими компаниями группы «Газпром». «Газпром энергохолдинг» является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, ему принадлежат контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО МОЭК, ПАО ТГК-1 и ПАО ОГК-2.

Антон Голицын, Ярославль