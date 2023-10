Кипр упустил акции

Ярославский областной суд отказал владельцам акций ПАО «ТГК-2» в обжаловании решения суда об изъятии 83% акций в пользу государства по иску генпрокуратуры РФ. Ответчики считали, что суд вынес решение при нарушении норм процессуального права и без достаточных доказательств, однако апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения. Решение вступило в законную силу. Генерирующая компания, работающая на территории Ярославской, Архангельской, Вологодской, Костромской и Новгородской областей, теперь на законных основаниях принадлежит государству.

14 июля Ленинский суд Ярославля по иску генпрокуратуры решил обратить более 80% акций «ТГК-2», принадлежащих разным владельцам, в пользу государства. Ответчиками по делу проходили Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО «Корес инвест», бывший сенатор Леонид Лебедев и ООО «Долговое агентство», которое является дочерним предприятием ПАО «ТГК-2». «ТГК-2» выступало третьим лицом по делу.

По версии прокуратуры, господин Лебедев, будучи членом Совета Федерации, лично участвовал в управлении «ТГК-2», что запрещено законом. Для сокрытия своего фактического управления пакет акций передавался в подконтрольные ему организации: Janan Holdings ltd., Raltaka Enterprises ltd., Litim Trading ltd. Эти организации, по мнению прокуратуры, являются подставными компаниями бывшего сенатора. Другие организации, которые также представлены в числе ответчиков, разными способами, по мнению прокуратуры, использовались лично Лебедевым сначала для покупки акций «ТГК-2», а потом и для управления компанией.

Все ответчики подали апелляционные жалобы на решение суда и требовали отменить его. Бывшие владельцы акций уверены, что исковая давность давно пропущена, так как речь в судебном споре о событиях 2008 года. В жалобе ООО «Корес инвест» указывало, что Генпрокуратура в иске ссылалась на пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ (Обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы). Как говорится в жалобе, данный подпункт вступил в силу лишь с 1 января 2013 года, а первый отчетный период — 2012 год. Акции ООО «Корес инвест» приобрело в 2008 году.

Зарегистрированная на Кипре Kostroma Kogeneratsiya Limited указывала, что не была своевременно уведомлена о суде: иск был подан 28 июня, уже 14 июля состоялось судебное заседание.

«В связи с тем, что пробег почты по России составляет 5-7 дней, судебные повестки хранятся в отделении семь дней, поэтому назначение судебного заседания должно быть не ранее чем через 21 день для российского гражданина или юридического лица или как минимум 1,5 месяца для иностранного»,— говорится в тексте апелляции Kostroma Kogeneratsiya Limited.

Litim Trading Limited в жалобе указывала, что «суд сослался на защиту нематериальных благ». Ответчик уверен, что таких благ у государства в принципе быть не может.

Жалобы на решение подали ПАО «ТГК-2» и дочерняя организация ООО «Долговое агентство». Они просили отменить решение суда только в части изъятия акций непосредственно у «Долгового агентства». В тексте апелляционной жалобы говорится, что покупка дочерней организацией акций была направлена на исключение влияния иностранных компаний на хозяйственную деятельность ПАО «ТГК-2», поэтому материнская компания заключила договор о финансировании с «Долговым агентством» и взяла для этого заемные средства в банке. Эти средства придется возвращать самой «ТГК-2».

При изъятии акций «Долговое агентство» становится банкротом, так как другого имущества у организации нет.

«Суммы безнадежных долгов признаются внереализационными расходами организации и при списании задолженности ООО "Долговое агентство" в сумме 3 296 177,7 тыс. руб. и задолженности компании Kostroma Kogeneratsiya Limited в сумме 203 328 тыс. руб. в расходах "ТГК-2" будет признано 3 499 506,7 тыс. руб., что соответственно, уменьшит налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль за последующие отчетные периоды, в результате чего федеральный бюджет недополучит 699 901 тыс. руб. налога на прибыль»,— говорится в апелляции.

13 октября Ярославский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы ответчиков и не нашел оснований для их удовлетворения. «Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 14 июля 2023 года, которым исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворено»,— сообщили в пресс-службе суда по итогам заседания.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» представитель ответчика ООО «Корес Инвест», организация будет обжаловать решение. Эксперт считает, что решение суда изменить не удастся.

«Я не думаю, что будет результативность от обжалования, поскольку данная схема дает возможность нам понять, что обращение в счет государства объема акций способствует в большей степени пополнению бюджета, а также и избежанию вывода денежных средств за рубеж»,— прокомментировала руководитель юридического бутика «Формула успеха» Анна Грецкая.

