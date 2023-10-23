Доллар выставили на продажу

Биржевой курс американской валюты после полуторамесячного перерыва опустился ниже 95 руб./$. Этому способствовало увеличение предложения валюты со стороны экспортеров как в рамках требований продажи валютной выручки, так и подготовки к крупнейшим в этом году налоговым выплатам. Аналитики не исключают снижения курса доллара до 92 руб./$, чему будет способствовать и ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже 23 октября впервые за шесть недель опустился ниже уровня 95 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 94,16 руб./$, минимального значения с 12 сентября. Это на 1,16 руб. ниже значения закрытия пятницы. По итогам дня потери американской валюты уменьшились до 90 коп., в итоге курс остановился на отметке 94,43 руб./$. Курс евро в ходе торгов опускался ниже уровня 100 руб./€, однако завершил торги на отметке 100,55 руб./€, что лишь на 30 коп. ниже значений закрытия пятницы. Юань потерял в цене 12 коп. и закрылся на отметке 12,88 руб./CNY.

Уверенное укрепление российской валюты продолжается четвертый торговый день подряд. За это время курс доллара упал на 3,28 руб., евро — на 2,98 руб. Более сильному снижению стоимости американской валюты способствовало ее ослабление на мировом рынке. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) в понедельник опускался до 105,75 пункта, на 0,4% ниже значений закрытия пятницы. Курс евро вырос против доллара на 1%, до $1,0644.

Среди основных причин уверенного укрепления рубля аналитики выделяют требования властей об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и приближение основных налоговых выплат октября.

В соответствии с указом президента РФ отдельные экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять не менее 80% иностранной валюты на счета в российские банки, из которых не менее 90% должно быть конвертировано в рубли. Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отмечает, что правила репатриации валютной выручки будут распространяться и на дочерние структуры включенных в указ компаний — это позволяет рассчитывать, что поступающие на рынок объемы валюты будут близки к объемам фактического экспорта.

Хотя компаниям и предоставлен двухнедельный временной лаг по продаже валюты, крупные налоговые выплаты заставляют их спешить. По оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, объем основных платежей в октябре составит 3,2 трлн руб., что является максимумом в текущем году. Рост выплат в бюджет связан и с ростом цен на энергоносители. «Спред российского сорта Urals сократился к сорту Brent до $11 за баррель, хотя еще месяц назад он составлял $15–17. Это максимизирует потенциальный приток валюты в страну»,— отмечает господин Евстифеев.

О возросшей активности экспортеров свидетельствует и резкое увеличение объемов биржевых торгов юанем, доля которого продолжает расти во внешнеэкономической деятельности.

По данным ЦБ, в августе доля «токсичных» валют в экспорте опустилась до 25,2%, тогда как доля юаня выросла до 29%. В начале года доминирование валют недружественных стран было безоговорочным — 48,7% против 13% в китайской валюте. По данным Московской биржи, объем операций с юанем с поставкой «завтра» составил в понедельник почти 158 млрд руб., более чем на 40% выше показателя пятницы. В то же время объемы торгов долларом и евро снизились на 11% и 46%, до 109 млрд руб. и 50 млрд руб.

Снижение курсов иностранных валют, как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, провоцирует всех участников рынка продавать валюту. Впрочем, значительного движения эксперты не ожидают. По оценкам Владимира Евстифеева, ближайшими целями по доллару будут 92–94 руб./$. Помимо приближающегося налогового периода, дополнительную поддержку рублю окажут ожидания повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в конце недели. Евгений Локтюхов в базовом сценарии ждет повышения на 100 б. п., до 14%. «С учетом сезонных рублевых вливаний курс доллара к концу текущего года может вернуться к 95,5 руб./$»,— оценивает он.

Виталий Гайдаев