Финны вышли из лифта

Финский производитель лифтов Kone, планировавший передать российское подразделение локальному менеджменту, нашел стороннего покупателя. Этот бизнес оценочно за 0,5–1 млрд руб. приобрела российская компания S8 Capital. Сделка позволит покупателю, в частности, расширить сервисный портфель Meteor Lift, созданной на базе ранее выкупленного российского бизнеса американской Otis. Обслуживание оборудования может быть выгоднее, чем его производство, хотя управляющие не всегда удовлетворены работой преемников западных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

S8 Capital выкупила АО «Лифт Коннект», на балансе которого находятся российские активы финской Kone, рассказали “Ъ” в самой компании. Речь идет о сервисном портфеле, в состав которого входят 7 тыс. единиц оборудования, в том числе высокоскоростные лифты в шести регионах. В компании работают 300 специалистов, которое сохранят свои места, перейдя в Meteor Lift. Под этим брендом будет осуществляться обслуживание оборудования Kone. В финском офисе Kone на вопросы “Ъ” не ответили.

В S8 Capital не раскрывают сумму сделки. Старший менеджер НЭО Татьяна Пушкова оценивает рыночную стоимость «Лифт Коннект» в 0,5–1 млрд руб.

Владельцем S8 Capital считается Армен Саркисян. Холдинг владеет, в частности, «Столото» — распространителем лотерей, маркетплейсом Price.ru, изданием Sport24. С 2022 года S8 Capital начала приобретать активы уходящих из России зарубежных игроков. Весной этого года S8 Capital договорилась о выкупе бизнеса немецкого производителя шин Continental (см. “Ъ” от 30 мая). В прошлом году под его контроль перешли активы американского производителя лифтов Otis (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года). С января 2023 года предприятие начало выпуск лифтов под брендом Meteor Lift.

Финская Kone поставляла лифты еще в СССР с середины 1930-х годов, а в прошлом году решила уйти из России, передав местный бизнес локальному менеджменту. Но на март 2023 года «Лифт Коннект» все еще выступало дочерним предприятием Kone, следует из отчетности российской компании. Выручка компании за 2022 год составила 4,2 млрд руб.

Оборудование Kone установлено преимущественно в элитном жилье, офисах, на стадионах и в инфраструктурных объектах.

Татьяна Пушкова добавляет, что «Лифт Коннект» также является эксклюзивным дистрибутором лифтового оборудования G.Loong, одного из лидеров китайского рынка. Один из собеседников “Ъ” на рынке называет экспорт из Китая ключевым направлением развития лифтового бизнеса S8.

Общий сервисный портфель Meteor Lift после поглощения «Лифт Коннект» составит 51,3 тыс. лифтов, эскалаторов, траволаторов и турникетов. Сделка, по словам управляющего директора S8 Capital Торстена Шуберта, позволит компании стать ведущим поставщиком сервисных услуг по количеству обслуживаемых высокоскоростных лифтов в России.

Собеседник “Ъ” на рынке лифтового оборудования называет обслуживание выгодным бизнесом: «Установка лифта может стоить в полтора раза дороже, чем само оборудование». Гендиректор «А101-Комфорт» Игорь Вдовиченко отмечает падение качества сервисного обслуживания у компаний—преемников зарубежных производителей. «Отсутствие внешнего контроля сказалось на соблюдении стандартов услуг, их необоснованном изменении»,— добавляет он.

Уход зарубежных производителей лифтов стал болезненным для российских застройщиков.

В Asterus поясняют, что часть запчастей на рынке по-прежнему отсутствует, а часть продается по завышенным ценам, сроки поставок выросли с одной недели до 14–20 дней. Операционный директор MD Facility Management Борис Мезенцев говорит о подорожании лифтов на 30–40% из-за логистических затрат, так как запчасти поставляются в рамках параллельного импорта.

Свою продукцию на рынок РФ стали поставлять производители из Китая и Турции, но они не всегда устраивают застройщиков. «Одно из требований к лифтам в высотных зданиях — скорость подъема не менее 2 м в секунду, у турецких компаний максимальный показатель — 1,6 м в секунду»,— говорит директор департамента строительства Glincom Алексей Солодовников. Российские лифты, по его словам, также часто могут подниматься не выше чем на 30–35 этажей. Говорить о качестве обслуживания лифтов из России, Белоруссии, Турции и Китая, по мнению господина Вдовиченко, пока рано.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев