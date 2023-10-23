В Екатеринбурге на месте Choclo в «Кандинском» откроется петербургский ресторан

В клубном доме «Кандинский» в центре Екатеринбурга на месте перуанского ресторана Choclo откроется проект от петербургских рестораторов — Self Edge Japanese. Согласно социальным сетям заведения, сейчас оно работает в закрытом режиме.

Новое заведение будет с японской кухней. Полноценное открытие должно пройти этой осенью. Новое место открывает Dreamteam. Как указано на сайте компании, у нее в управлении находятся рестораны в Москве и Санкт-Петербурге. На сайте появился и новый уральский проект. «История компании началась в 2008 году с бара-бутика "Пивная Карта". Сегодня у нас девять заведений в Москве и Петербурге и собственная пивоварня. В команде собраны шефы, сомелье, официанты и менеджеры, которые разделяют с нами идею искреннего гостеприимства»,— говорится на сайте компании.

Напомним, ресторан перуанской кухни Choclo был открыт в 2021 году. 20% в «Чокло Штрих» принадлежит бенефициару девелоперской компании «Брусника» (застройщик «Кандинского») Алексею Круковскому. 50% в компании принадлежит Евгению Арапову, по 15% — у Ивана Захарова и Юрия Пахомова.

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