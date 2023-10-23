Правительство утвердило план стратегии социально-экономического развития Сибири

Правительство РФ утвердило план стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, сообщается на сайте кабмина.

В приоритете – строительство жилья, соцобъектов, модернизация ЖКХ, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение транспортной доступности сибирских регионов, запуск инвестиционных проектов. Всего в документе – более 150 мероприятий. «Их реализация создаст условия для экономического развития регионов и появления новых рабочих мест, что в свою очередь даст возможность повысить уровень жизни людей»,– говорится в сообщении.

В частности, для «повышения качества жизни» предусмотрено развитие санавиации, строительства, реконструкции и оснащения объектов здравоохранения, создание экотехнопарков и т.д. В направлении «Инфраструктурное развитие» предусмотрена модернизация аэропортов в Горно-Алтайске, Красноярске, Братске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске. Направление «Кластерное развитие» – предполагает привлечение частных инвестиций в экономику регионов по сферам: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ», «Уголь».

Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года была принята правительством в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что ее реализация позволит создать в Сибири более 500 тыс. новых рабочих мест, а также привлечь более 16 трлн руб. инвестиций. Ранее сообщалось, что стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа, утвержденная российским правительством, вызвала критику сибирских ученых.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова