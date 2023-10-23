Глава Бурятии прокомментировал высказывания экс-посла Израиля в России о бурятах

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал нацистскими и расистскими слова экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах. В своем Telegram-канале господин Цыденов также призвал не судить обо всем еврейском народе «по одному больному человеку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Цыденов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Цыденов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время — гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию»,— высказался глава Бурятии.

Алексей Цыденов также предложил израильтянам «принять на принудительное лечение этого пациента», добавив, что «бурятская культура и наши традиции — они о добре и о любви, но только, если и к нам с добром и с любовью».

К своей публикации глава Бурятии прикрепил отрывок видеоинтервью, взятого у Аркадия Мильмана о палестино-израильском конфликте. В ходе беседы с журналистом экс-посол допустил следующее высказывание: «бурятская инстинктивная животная ненависть, с нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

О военном конфликте — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Влад Никифоров, Иркутск