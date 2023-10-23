«Мы имеем дело с конфликтом цивилизаций»

Джо Байден заявил об исторической миссии Америки по созданию новой мировой архитектуры. То соотношение сил, которое существовало после Второй мировой войны, больше не действует. Президент США при этом не сказал, как именно он намерен улучшать ситуацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что оптимального решения не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Джо Байден наконец-то признал, что тот порядок, который сложился на планете после Второй мировой войны, нынче полностью разрушен. И произошло это, к слову сказать, не сегодня, а намного раньше. Просто прогрессивное человечество пыталось этого не замечать, но тем самым усугубляло и без того непростую ситуацию. Прописная истина, безусловно: когда живешь хорошо, не хочется обращать внимание на всякие там прогнозы занудных алармистов.

Но вот президент Соединенных Штатов говорит про переломный момент в истории, и, естественно, Америка просто обязана все это исправлять. Создавать новую мировую архитектуру — в этом ее историческая миссия. И, видимо, задача эта еще и лично президента Байдена, если он, конечно, выиграет предстоящие выборы. Но как их проиграть, если планета в опасности? Подумайте, уважаемые избиратели, на этот счет.

И каким же должен быть этот самый новый мир? Ответить на такой глобальный вопрос мы, конечно, не можем. Однако логично обратить внимание на то, что необходимо пересмотреть немедленно, сразу и не откладывая.

Нужно остановить левое безумие. Достаточно привести два примера: движение BLM — то, которое активно поддерживал Байден-кандидат в президенты 2020 года, — откровенно находится на стороне «Хамаса», равно как незабвенная и повзрослевшая Грета Тунберг требует помочь страдающему народу Палестины. Да, он нуждается в помощи, но, может быть, все-таки как-то упомянуть, что произошло в Израиле 7 октября нынешнего года. На это левые активисты предпочитают внимания не обращать.

В общем и целом, мы имеем дело с конфликтом цивилизаций. Приручить террористов, подкупить и интегрировать их в нормальное общество невозможно, равно как и пытаться сделать основной глобальной идеей борьбу со всемирным потеплением. И что так называемые борцы за экологию — те же самые террористы, дай им только оружие в руки. Бедные всегда будут ненавидеть богатых и успешных. А демократия — это не только борьба за права сексуальных меньшинств и стремление оправдываться за колониальное прошлое. Вся эта политика приводит лишь к одному: те, кого ты пытаешься возлюбить и приблизить, начинают считать тебя слабым и наносят удар.

Главное, совершенно непонятно что со всем этим делать. Как эту ситуацию изменить? Сделать так, чтобы бедные жили хорошо и не нападали на тех, кого они считают богатыми, — такое в мировом масштабе невозможно. В этом все уже убедились.

На самом деле решения есть, но они очень далеки от толерантности и мультикультурализма — строить стены. И этот процесс уже идет. Однако даже самая поверхностная оценка событий в Израиле дает основания полагать, что нет такой стены, которую нельзя преодолеть.

Значит, для начала нужно пересмотреть подход к ценностям. Далеко ходить не надо — тот, кто не против нас, тот с нами. И тот, кто против, никогда нас уже не полюбит. Придется прокладывать границы между цивилизациями и укреплять вооруженные силы.

Впрочем, ждем предложений от господина Байдена, у него для этого все есть: и аналитические группы, и специальные службы, и многочисленные советники. Видимо, мир вновь делится на блоки, и тогда главная задача — избегать войн между ними. Сделать это будет непросто. Но опять же, будем ждать неких других инициатив. Может быть, все не так уж и плохо, как представляется на сегодняшний день.

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