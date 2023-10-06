Ипотека вытягивает кредитование

По итогам сентября объем кредитов, выданных физлицам, сократился на 4% по сравнению с рекордным августом, и если бы не очередной рекорд ипотеки, провал был бы чувствительным. Наибольшее падение показал сегмент розничного необеспеченного кредитования на фоне роста ставок и ужесточения регулирования Банком России. До конца года участники рынка и эксперты ожидают сдержанной кредитной активности в потребительском сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года банки выдали физлицам кредиты на сумму 1,73 трлн руб., свидетельствуют данные Frank RG. Этот результат на 4% ниже предыдущего месяца. Таким образом, сентябрь стал первым месяцем с апреля, когда сегмент потребительского кредитования показал снижение. Впрочем, первый месяц осени никогда не отличался стабильными показателями на кредитном рынке, как, например, предновогодний декабрь (с уверенным ростом даже в кризисные годы) или постновогодний январь (с не менее уверенным спадом на фоне затяжных каникул). За десять лет в половине случаев рынок в сентябре показывал рост показателей, а в половине — спад.

При этом результат сентября — второй по месячному объему выданных кредитов (после августа) с 2014 года. Однако удержать показатель на таком уровне удалось лишь за счет ипотечного сегмента. На фоне сохранения субсидирования ипотечных кредитов на первичном рынке со стороны государства этот сегмент продолжает уверенный рост (см. “Ъ” от 2 октября). В сентябре объем выдачи ипотеки достиг рекордных 962 млрд руб., превысив показатель августа на 12%. По сравнению с результатом годовой давности этот результат вырос на 85%. Причем дело не только в росте цен на недвижимость, количество предоставленных ипотечных кредитов выросло за месяц на 10%, а за год — на 72%.

Без учета ипотечного сегмента рынок потребительского кредитовая просел существенно.

Так, выдачи в сегменте розничного необеспеченного кредитования упали по сравнению с августовским значением на 22%, до 580 млрд руб. Результат оказался худшим с февраля этого года. Сокращалась второй месяц подряд и выдача автокредитов. Однако снижение было незначительным — всего 2% по сравнению с августом, до 143,5 млрд руб. (третий результат за все время наблюдения).

Резкое сужение сегмента необеспеченного кредитования эксперты связывают с ростом ставок и ужесточением регулирования.

В этом сегменте (в отличие от долгосрочных залоговых кредитов) «рост ключевой ставки практически полностью перекладывается в стоимость кредита», поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Напомним, что Банк России за последние два месяца дважды повышал ключевую ставку суммарно на 4,5 п.п., до 13%. На динамику потребительского кредитования оказали влияние «подействовавшие в сентябре новые надбавки от регулятора, что привело к дополнительному удорожанию кредитов для наиболее закредитованных граждан», добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В частности, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% не должна превышать 5% от общих выдач, а доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% не должна превышать 30%.

Банкиры подтверждают снижение выдач в сентябре и ожидают сохранения тенденции во всех сегментах. «Общий объем розничного кредитования снизился менее чем на 9%, в том числе в автокредитовании — на 7,5%»,— указывает директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев. Это связано с увеличением процентных ставок и внедрением с сентября дополнительных макропруденциальных ограничений.

По оценке участников рынка и экспертов, динамика потребкредитования останется сдержанной до конца года.

В условиях сохраняющихся рисков дальнейшего ужесточения монетарной политики темпы роста портфеля могут снизиться до 1% в месяц, оценивает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Как отмечает руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин, локальные даты вроде «черной пятницы» или предновогодних праздников позволят показать традиционный рост. В осенне-зимний период драйвером розничного рынка по-прежнему будет залоговое кредитование. Но на фоне изменений требований ЦБ к льготным программам и роста ключевой ставки и на рынке ипотеки в четвертом квартале также произойдет охлаждение, не исключают в ВТБ.

Полина Трифонова