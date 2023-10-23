Займы разошлись по маркетплейсам

Поступления от микрофинансовых организаций (МФО) заняли существенную долю в комиссионных доходах финансовых маркетплейсов по итогам девяти месяцев этого года. По словам экспертов, увеличение доли МФО связано с объективным ростом этого рынка. В самих МФО признаются, что, работая через маркетплейсы, надеются получить более качественных клиентов, за которых готовы платить площадкам повышенные комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Доля в комиссионном вознаграждении маркетплейсов от услуг, оказываемых МФО, значительно выросла в этом году. По словам гендиректора «Банки.ру» Динары Юнусовой, доля МФО в комиссиях «Банки.ру» выросла в несколько раз относительно 2022 года и сегодня составляет около половины от общего объема. Гендиректор «Сравни.ру» Сергей Леонидов рассказал, что у них доля МФО в комиссиях тоже выросла в несколько раз в 2023 году.

По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, комиссии, полученные «Сравни.ру» от заявок на займы, по итогам 2022 года составили примерно 8–12%, а в 2023 году эта доля могла вырасти до 30%. «Финуслуги», как и рынок в целом, с начала текущего года показывают рост комиссионного дохода по этому направлению, добавляет управляющий директор проекта Игорь Алутин. По словам господина Бархоты, доля банков могла снизиться, поскольку часть ипотеки ушла от маркетплейсов к специализированным ипотечным брокерам.

Финансовый маркетплейс — онлайн-платформа, на которой клиенты могут приобрести продукты банков, страховых компаний, а также управляющих компаниями паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и эмитентов корпоративных и государственных облигаций.

В МФО подтверждают тренд. Доля маркетплейсов «Банки.ру» и «Сравни.ру» за последний год увеличилась до 50% от всех каналов привлечений клиентов компаний, рассказывает финансовый директор Eqvanta Яков Ромашкин. По оценкам гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, доля маркетплейсов в привлечении клиентов — около 20%. По оценкам директора по маркетингу Moneyman Андрея Грезнева, маркетплейсы являются очень важным каналом привлечения для МФО и сегодня их доля в общем объеме привлечения на рынке в среднем находится на уровне 30%. Согласно итогам последнего опроса членов СРО МиР, в качестве инструментов для увеличения клиентского трафика каждая четвертая компания назвала, в частности, маркетплейсы, добавляет председатель Совета СРО МиР Эльман Мехтиев.

Привлекать клиентов через маркетплейсы действительно дороже, но оно того стоит, делятся участники рынка. Данный канал является одним из драйверов роста выдач МФО, но, как правило, стоимость привлечения на маркетплейсах превышает стоимость прочих каналов примерно на 10–15%, говорит Яков Ромашкин. Маркетплейсы предоставляют качественный трафик: при подаче заявки через них клиент уже заполняет информацию о себе, основываясь на ней, алгоритмы маркетплейса направляют клиента в ту компанию, требованиям которой он с большей вероятностью будет соответствовать, поясняет господин Пономарев. По его словам, конкуренция между компаниями сейчас идет именно за качественного заемщика.

Со временем, по словам экспертов, рост комиссионного вознаграждения маркетплейсов от МФО замедлится. По оценкам управляющего рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в 2024 году темпы роста будут на 10–15% ниже, чем в 2023 году. Растущая конкуренция МФО за место на платформах и рост программ BNPL — факторы роста комиссий, но, с другой стороны, регулирование отрасли усложняется, поясняет он. Так, с введением жестких макропруденциальных лимитов ЦБ для микрофинансовой отрасли и грядущим включением займов в размере до 10 тыс. руб. в расчет долговой нагрузки заемщика (см. “Ъ” от 6 октября) значительная часть традиционных клиентов МФО окажутся отрезанными от возможности получения займа.

Юлия Пославская, Полина Трифонова