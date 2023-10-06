МФО рассчитают клиентов

Последовательные ужесточения регулирования со стороны ЦБ могут привести к значительному сокращению микрофинансового рынка, считают его участники. Они предлагают смягчить некоторые требования к компаниям. В частности, позволить использовать собственные модели оценки платежеспособности клиента, вводить часть ограничений поэтапно. В ЦБ готовы к диалогу, но подчеркивают, что обходы регулирования ведут к его ужесточению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Участники микрофинансового рынка впервые предложили Банку России внести корректировки в процесс внедрения жестких регуляторных норм. Их идеи были обнародованы 5 октября на форуме MFO Russia. Так, в выступлениях прозвучало, что микрофинансовым компаниям нужно иметь возможность для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по займу к доходу заемщика) по собственным методикам.

До последнего времени на заемщиков с ПДН более 80% должно было приходиться не более 30% выдач. В четвертом квартале макропруденциальные лимиты (МПЛ) ужесточаются. Теперь на закредитованных заемщиков должно приходится уже не более 15% выдач, а на долю заемщиков с ПДН 50–80% — не более 30% выдач. Ограничения не распространялись при выдаче займов менее 10 тыс. руб., чем активно пользовались компании (см. “Ъ” от 27 февраля). Однако с 1 января 2024 года вводится требование учитывать при расчете долговой нагрузки займы менее 10 тыс. руб. Поэтому участники рынка просят регулятора вводить это ограничение поэтапно, постепенно уменьшая сумму, ниже которой займы могут не учитываться в расчете ПДН.

Также глобальной задачей для отрасли является проверка уровня тех доходов, которые потенциальный заемщик указывает при заполнении анкеты. Часто заемщики МФО, особенно в регионах, не имеют официального и постоянного дохода, соответственно, не могут подтвердить его. Для верификации данных о платежеспособности клиентов МФО просят предоставить им доступ к государственным базам учета личных доходов потенциального клиента.

В январе—июне 2023 года МФО получили 66,6 млрд руб. процентных доходов, что на 12,2% больше, чем годом ранее. Чистый процентный доход показал за полугодие рост почти на 60% год к году, до 27,3 млрд руб.

По оценке директора по рискам ГК Eqvanta Иона Болобошенку, ужесточения МПЛ могут привести к сокращению объемов микрокредитования на 15–20% и снижению прибыли МФО на 30–50% в зависимости от способности компании адаптировать свои стратегии. По мнению директора по управлению рисками ГК «Финбридж» Эльдара Какушева, сохранение плана регулирования в текущем виде может привести к радикальному сокращению количества МФО и активному развитию сегмента нелегальных кредиторов.

В Банке России признают, что объемы рынка сократятся уже по итогам четвертого квартала в связи с введением более жестких МПЛ. При этом регулятор «открыт к диалогу» с участниками рынка. Вместе с тем в ЦБ отмечают значительный вклад МФО в росте закредитованности населения. Так, по данным Банка России, 53% заемщиков небанковских и 50% банковских МФО имеют долговую нагрузку выше 50%.

Доля займов МФО в общем портфеле МФО и кредитных организаций невелика и составляет 2,5%. Однако на МФО приходится 27% от платежа совокупного долга заемщиков, уточняет начальник отдела анализа рисков институтов развития и параллельной банковской системы департамента финансовой стабильности ЦБ Дмитрий Майстренко. А соотношение разового платежа к телу долга для заемщиков МФО значительно выше, чем для заемщиков кредитных организаций,— почти 55% от суммы долга по договору.

Банк России отмечает и рост случаев по манипулированию ПДН и попыток обхода МПЛ. В частности, наращивание компаниями выдач займов на сумму менее 10 тыс. руб.— в первом квартале на их долю пришлось 52% выдач. Некоторые займы были выданы в один день. При этом для расчета ПДН в некоторых случаях использовались анкетные данные заемщиков, в которых был указал доход в миллионы рублей. И такие практики, подчеркивают в ЦБ, только приводят к новым регуляторным ограничениям.

Полина Трифонова