Суд арестовал пятого участника «азербайджанской мафии» в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего уроженца Челябинской области, которого обвиняют по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщили 22 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствие указывало, что подозреваемый совместно в компании «иных лиц» участвовал в нападении на прохожего на Ленинском проспекте, тяжело избив потерпевшего. Все происходящее молодые люди снимали на камеру, после чего выложили потом в Telegram.

Обвиняемый просил не лишать его свободы. Однако суд поместил его в СИЗО на срок до 17 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские суды избрали меры пресечения еще четверым молодым людям, которых также подозревают в причастности к делу «азербайджанской мафии». Трое из них — несовершеннолетние.

Подробнее о резонансном деле — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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