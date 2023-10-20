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Коммерсантъ FM
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Аренда пошла против тренда

Почему сократилось число объявлений о сдаче квартир

Количество предложений на рынке арендного жилья Москвы достигло минимума за 30 лет. Только с июля число доступных квартир сократилось почти в 2,5 раза, сообщает «Инком-Недвижимость». А спрос на варианты экономкласса в 5 раз превышает число лотов. Такую динамику специалисты связывают в том числе с возвращением в столицу релокантов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как правило, спрос на аренду летом падает, а затем снова повышается только осенью. В этот раз сезонный тренд сломался, и активно искать жилье наниматели начали еще в июле. В итоге выросла и стоимость аренды. Сейчас снять однокомнатную квартиру в пределах МКАД можно в среднем за 50 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — минимум за 90 тыс. руб.

Почему на вторичном рынке недвижимости выросли цены

Помимо возвращения в страну релокантов, на ситуацию повлиял и рост ставок по ипотеке, отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В результате некоторые жители передумали покупать квартиры и снова заинтересовались арендой, говорит он: «Средние ставки относительно начала лета подросли для "однушек" на 20%, для двушек — на 35%. Если сравнивать с началом года, рост еще более выраженный. Плюс объем предложения стал меньше примерно в 2,5–3 раза, чем перед началом сезона ажиотажного спроса.

Правда, последние недели полторы он начал немножко увеличиваться. Есть те, кто собирался заключать сделку по покупке жилья, но передумал. Есть те, кто уехал в прошлом году и вернулся. Кто-то уезжал в свой регион, но был вынужден вернуться в Москву, Питер и другие крупные города, потому что ряд компаний частично свернул практику удаленной занятости.

У рынка аренды есть стандартные сезонные тренды — просто в этом году они нестандартно реализовались.

Обычно сезонный пик спроса начинается в середине июля и кончается в конце сентября. В этот раз все началось раньше. Средняя ставка — 50 тыс. руб. На пике спроса, где мы сейчас и находимся, полноценный вариант за 30 тыс. руб. найти будет проблематично. В Новой Москве можно встретить квартиру за 35–37 тыс. руб., в центре — ближе к 100 тыс. руб.»

Из-за роста цен многие готовы, например, снимать комнату вместо целой квартиры. Или соглашаются на аренду в области вместо Москвы, говорит основательница площадок Flats for Friends Марфа Некрасова: «На моих площадках заметно больше объявлений о поиске квартир, нежели предложений об аренде. Восемь — о поиске, и только девятый пост — аренда. Цены выросли минимум на 15% по сравнению даже с летом.

Почему набирает популярность коллективный наем жилья

То есть они немножко начали подниматься летом и сейчас повысились еще больше. Многие предпочитают снимать комнаты. В целом более или менее приличную "однушку" в хорошем районе можно снять от 60 тыс. руб. Неприличную — за 40 тыс. руб. Сейчас много, кстати, вариантов в Подмосковье. Нормальную квартиру можно встретить за 30 тыс. руб.»

Согласно исследованию «Дом.РФ», цены на аренду квартир в Москве выросли на 35% за три месяца. Так, снять жилье площадью до 100 кв. м сейчас можно в среднем за 90 тыс. руб. в месяц.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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