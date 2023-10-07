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Коммерсантъ FM
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Спрос рождает заселение

На вторичном рынке недвижимости выросли цены

Реализация отложенного спроса, опасения ухудшения условий по ипотечным кредитам и стремление инвестировать в недвижимость способствовали росту цен на вторичное жилье. В третьем квартале средняя стоимость 1 кв. м в России выросла на 8%, среднего лота — на 13% год к году, а наиболее выраженная динамика отмечалась в регионах. Тренд аналитики считают краткосрочным, ожидая, что уже в начале 2024 года начнется снижение цен из-за сокращения спроса.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России по итогам третьего квартала год к году выросла на 8%, до 92 тыс. руб. за 1 кв. м, стоимость среднего лота увеличилась на 13%, до 4,5 млн руб. Такие подсчеты приводит «Авито Недвижимость». Аналитики «Этажей» на конец сентября оценивали среднюю стоимость вторичного жилья в России в 116 тыс. руб. за 1 кв. м, на 7,7% выше, чем годом ранее. По данным «Циан.Аналитики», цены на 18 крупнейших региональных рынках выросли за год на 7,5%, до 132,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко связывает рост цен с реализацией отложенного спроса из-за снижения напряжения в обществе. По ее словам, часто спрос концентрируется на наиболее бюджетных предложениях. Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова добавляет, что росту продаж способствовали и появившиеся в третьем квартале опасения удорожания ипотечного кредитования вслед за повышением ключевой ставки: покупатели торопились выйти на сделку на одобренных условиях. По данным «Авито Недвижимости», спрос на вторичное жилье в России по итогам третьего квартала превысил уровень прошлого года на 15%, совокупный объем экспозиции сократился на 1%.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов добавляет, что реальные и номинальные доходы россиян выросли на 6–13% соответственно, и вложения в недвижимость для многих остаются предпочтительным вариантом сбережения накоплений. Годом ранее, отмечает эксперт, интерес покупателей был в большей степени сконцентрирован на новостройках из-за «нулевой ипотеки» от застройщиков, сейчас ситуация более сбалансированная. Хотя годовой прирост цен на первичном рынке оказался более выраженным — на 14,6%, до 155,7 тыс. руб. за 1 кв. м в среднем по РФ, следует из данных портала «Наш.Дом.РФ». На первичном рынке спрос поддерживают также льготны программы, полагает госпожа Мищенко.

Самая выраженная динамика в Челябинске, где цены выросли в среднем на 25%, до 74 тыс. руб. за 1 кв. м. Это, видимо, объясняется сокращением предложения на 14% в третьем квартале при росте спроса на 25% год году. Аналогичная тенденция отмечается в Кирове, где вторичное жилье в среднем поражало за год на 20%, до 78 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке за год выросла на 2%, до 273 тыс. руб., а цена среднего лота — на 11%, до 15,3 млн руб. В Санкт-Петербурге первый показатель снизился на 2%, до 181 тыс. руб. за 1 кв. м, а второй остался на уровне 8,5 млн руб. Директор направления «вторичный рынок» компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома считает, что продавцы в Москве не стремятся поднимать цены, считая высокий спрос на вторичном рынке скорее краткосрочным явлением, желая успеть заключить сделки.

Недолгим оживление считает и руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. «Из-за повышения ипотечных ставок в четвертом квартале интерес к старому фонду будет ограниченным, что сдержит цены и будет способствовать наполнению экспозиции»,— прогнозирует он. Господин Шлома указывает, что риторика ЦБ сводится к тому, что высокая ставка сохранится минимум на год. «Это несомненно снизит цены — давление на них будет серьезным»,— уверен он. Удешевления эксперт ждет во второй половине 2024 года. Алексей Попов отмечает, что снижение цен — небыстрый процесс. Сначала должна снизиться активность покупателей, затем участиться практика предоставления скидок, а после этого могут начать корректироваться вниз номинальные цены предложения, поясняет эксперт.

Александра Мерцалова

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