В Ульяновске МБУ «Стройзаказчик» расторгает контракт с крупнейшим подрядчиком

Ульяновское муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» заявило о расторжении муниципального контракта на сумму 2,955 млрд руб., по которому компания «Тандем» (ООО, владелец — Эдуард Фахрудинов) должна была выполнить работы в по реконструкции сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации левобережья областного центра. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 13 октября 2023 года.

Как отмечается в «Решении об одностороннем отказе», по состоянию на 11 октябра ООО «Тандем» «не предъявило к приемке надлежаще выполненные работы, что делает невозможным сдачу объекта в срок», «Тандем» «имеет существенное отставание по срокам выполнение работ», работы по реконструкции иловой насосной станции должны били завершиться еще в апреле-июне 2022 года, однако они до сих пор не сданы, не выполнены работы и по воздуходувной станции, которые по контракту следовало сдать не позднее октября прошлого года, по этим двум объектам не выполнены работы на 580 млн руб. За непредоставление обеспечения контракта «Тандему» были начислены пени в размере 49 млн руб., однако компания их так и не выплатила. Компания также не предоставила отчет о расходовании средств авансового платежа в размере 0,963 млрд руб. Кроме того выяснилось, что компания выплатила в качестве авансового платежа 10 млн руб. некой компании «ТСК Волга» (ООО) «за услуги по экспертному сопровождению», хотя такие услуги отсутствуют в сметной документации. Согласно выполненному объему работ, «итоговая фактически исполненная подрядчиком сумма составляет 0,00 руб.», отмечается в решении.

Компания «Тандем» и непосредственно Эдуард Фахрудинов известны в Ульяновской области. Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный обращал внимание на то, что исполнение контрактов компанией «Тандем» идет с большими задержками. По полученным депутатом ответам экспертов выяснилось, что «еще со времен прежнего губернатора» 90% госконтрактов, связанных со строительством и ремонтом, получают именно ООО «Тандем» и ООО «Технология» (последнее также принадлежит Эдуарду Фахрудинову). В апреле этого года прокуратура Ульяновской области в ответе депутата сообщила, что настаивает на возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного составления должностными лицами ОГКУ «Ульяновск­облстройзаказчик» конкурсной документации под интересы этих компаний.

Компания «Тандем» вместе с упомянутым в решении о расторжении контракта ООО «ТСК Волга» также фигурируют в уголовном деле, по которому экс-мэр Димитровграда Андрей Большаков и бывший первый вице-губернатор Игорь Эдель обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Решение о расторжении контракта вступит в силу 23 октября. После этого будут все основания для внесения компании «Тандем» в реестр недобросовестных поставщиков.

Сергей Титов, Ульяновск