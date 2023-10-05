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Экс-мэру Димитровграда добавили срок ареста

В четверг, 5 октября, Ленинской районный суд Ульяновска удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 7 декабря срок содержания под стражей бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова. Утром этого же дня суд продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Игоря Эделя.

Андрей Большаков и Игорь Эдель были задержаны силовиками утром 8 августа. Мэр — в Димитровграде, в момент въезда его автомобиля во двор администрации, при этом в автомобиле была обнаружена сумма в размере около 1 млн руб., Игорь Эдель — около здания областного правительства. Следствие ведет Четвертое следственное управление ГСУ СКР (Нижний Новгород).

Оба экс-чиновника в рамках одного уголовного дела обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Оба обвиняемых свою вину не признают. Следствие подробности обвинения не раскрывает. По данным источников, близким к следственным органам, оба экс-чиновника обвиняются в получении взятки от руководителя ООО «ТСК Волга» за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности, в том числе при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в Димитровграде. При этом свидетелем по этому делу проходит также Артур Фахрудинов, брат владельца ООО «Тандем» (компании, имеющей большое количество госконтрактов на строительство и ремонт в Ульяновской области) Эдуарда Фахрудинова. В 2017 году именно показания Артура Фахрудинова легли в основу обвинения бывшего вице-спикера регионального заксобрания Алсу Балакишиевой, признанной виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговоренной к штрафу 4,8 млн руб.

В четверг представитель следствия обосновывал необходимость продления содержания под стражей стандартными аргументами о том, что обвиняемый может скрыться или оказывать давление на свидетелей.

Адвокат Андрея Большакова Александр Паулов предлагал заменить содержание под стражей на любую другую меру, не связанную с лишением свободы. Он также сообщил суду, что Андрей Большаков «не отрицает факта получения денег, все рассказывает следствию, по чьему указанию, от кого и для кого», «кому и на что он эти деньги передавал, каким организациям». Он также заметил, что согласно постановлению пленума Верховного суда, «если должностное лицо получило деньги, но не положило себе в карман, не использовало для аффилированных родственных лиц, состав получения взятки отсутствует».

Новым в аргументах о необходимости продления срока нахождения в СИЗО стало сообщение представителя следствия о рапорте УФСБ, в котором говорилось о связях обвиняемого в судебном сообществе и в криминальных структурах. На просьбу господина Паулова назвать фамилии этих судей и криминальных авторитетов представитель следствия ответил отказом, сославшись на «интересы следствия».

Также в ходе заседания стало известно, что сотрудник администрации губернатора, бывший подчиненный Игоря Эделя Михаил Васильев заключил досудебное соглашение и теперь дает показания.

Суд согласился с доводами следствия и оставил экс-мэра под стражей.

Сергей Титов, Ульяновск

Сергей Титов, Ульяновск

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