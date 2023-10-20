МИД Эстонии: повреждения Balticconnector — это атака на инфраструктуру НАТО

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в разговоре с корреспондентом американского журнала Foreign Policy, что повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией можно рассматривать как «атаку на инфраструктуру НАТО». По его словам, «это не экологическая катастрофа», и ущерб был причинен человеком.

Сегодня, 20 октября, эстонская полиция установила, что оптико-волоконный кабель, проходящий по дну моря между Швецией и Эстонией, был поврежден в результате физического воздействия. Министр обороны Эстонии Пол Юнссон ожидает, что окончательные результаты расследования будут получены в ближайшие сутки.

8 октября финские и эстонские операторы газопровода Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части провода и заявили, что это свидетельствует о вероятной утечке. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. 17 октября Швеция сообщила о повреждении подводного кабеля связи с Эстонией.

Подробности об инциденте с Balticconnector — в материале «Ъ» «Зацепило».