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Коммерсантъ FM
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Власти Грузии заявили о подготовке к возможной ядерной войне

Грузинские власти принимают меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом после закрытых слушаний в парламенте сообщил журналистам глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику»,— утверждает господин Лилуашвили, явно имея в виду отношения между Грузией и Россией, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам главы СГБ, правительство Грузии «разработало специальный план на случай ядерной войны», в соответствии с которым «для каждого ведомства прописан сценарий, план действий, который будет задействован». В частности, Минздрав «уже составил список медикаментов», которые во время ядерной войны распределят среди населения, а также прописал алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.

«К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19»,— напомнил Григол Лилуашвили. При этом он признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии «укрытия нам не помогут», поэтому «необходимо проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опасался, что война между Израилем и палестинским движением «Хамас» может перерасти в глобальную войну, либо в «короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав». Он грозил, что Россия использует ядерное оружие в случае «отторжения части ее земли».

Георгий Двали, Тбилиси

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