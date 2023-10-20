Главные новости к утру 20 октября

Президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о ходе военной операции на Украине.

Как выяснил «Ъ», поставки российской нефти по Севморпути в Китай в этом году не превысят 1,5 млн тонн. В летне-осеннюю навигацию российские нефтекомпании отгрузили по Севморпути 14 партий, большая часть принадлежала «Газпром нефти».

Президент США Джо Байден в обращением к нации заявил, что запросит у Конгресса дополнительные средства на помощь Украине и Израилю. Сумму он не назвал. Он считает помощь Киеву разумной инвестицией, которая принесет Вашингтону дивиденды.

«Ъ» узнал, что мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябре. Они будут представлены в нижнем ценовом сегменте до 20 тыс. руб.

В секторе Газа попала под обстрел православная церковь Святого Порфирия. МИД Палестины сообщил, что два человека погибли, десятки получили ранения, еще столько же могут быть под завалами.

Компании, занимающиеся сервисным обслуживанием медтехники, столкнулись с проблемами при переоформлении лицензий на деятельность. Новые правила требуют, в частности, иметь иностранное оборудование, с которым возникли сложности поставок.

Парламент Молдавии не поддержал отставку правительства. Инициатива оппозиционного блока набрала только 16 из 82 голосов депутатов.

Грузия принимает меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Он рассказал, что правительство Грузии «разработало специальный план на случай ядерной войны», в котором прописаны шаги для каждого ведомства.

Приложение Тинькофф-банка снова пропало из App Store. Оно пробыло в магазине приложений менее суток.

Как выяснил «Ъ», СКР направил в Генпрокуратуру уголовное дело о попытке рейдерского захвата активов ГК Merlion. По версии следствия, его организовало преступное сообщество, в которое в том числе входил экс-гендиректор компании Вячеслав Симоненко.

О главных событиях 20 октября — в анонсах «Ъ».