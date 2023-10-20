Парламент Молдавии не поддержал отставку правительства

Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержали вынесение вотума недоверия правительству Дорина Речана. Инициатором был оппозиционный блок коммунистов и социалистов.

В поддержку проголосовали только 16 из 82 депутатов, присутствовавших на заседании. «Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов. Правительство пользуется поддержкой парламента»,— сказал председатель парламента Игорь Гросу (цитата по ТАСС).

Представители блока коммунистов и социалистов 5 октября выдвинули инициативу о вотуме недоверия правительству. Сопредседатель блока, экс-президент Владимир Воронин говорил, что оппозиция хочет получить возможность задать вопросы членам правительства, чтобы доказать, что власти «не способны организовать нормальную эффективную работу государственных служб». Предоставление отчета о работе правительства продлилось более семи часов, передает «РИА Новости».

Действующий состав правительства был утвержден в феврале после отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы, которая занимала пост с августа 2021 года. Кандидатуру господина Речана на пост премьер-министра предложила президент республики Майя Санду.

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Лаура Кеффер