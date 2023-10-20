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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 20 октября

В Москве продолжит работу международный экспортный форум «Сделано в России». В рамках программы второго дня будут обсуждаться вектор развития экспорта на период 2024-2030 годов и определение эффекта для экономики регионов России от реализации мер поддержки экспорта, финансовые продукты для поддержки выхода российских предприятий на международные рынки. К участию приглашены первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие.

В Стамбуле может пройти международная встреча по Украине.

Московская биржа запустит торги акциями компании VK в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента.

Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».

В Москве арбитражный суд рассмотрит дело собственников нефтяной компании «Дулисьма». Ранее суд привлек Национальный расчетный депозитарий (НРД) и компанию «РСХБ-Финанс» к делу по иску компании «Краунсити» к Росимуществу, в котором она просит признать свое право на 100% акций нефтяной компании «Дулисьма», подконтрольной бенефициару обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину.

В Вашингтоне пройдет саммит США — ЕС. Участвуют президент страны Джо Байден, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель. Как ожидается, на нем намерены объявить о достижении соглашения по тарифам на сталь.

В Москве Басманный суд рассмотрит по существу уголовное дело сторонника Алексея Навального Владимира Милова (признан иностранным агентом), заочно обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

в Эр-Рияде пройдет первый саммит Совета сотрудничества Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Персидского залива.

В Лондоне запланирована забастовка работников, обслуживающих и ремонтирующих ленты выдачи багажа в аэропорту Хитроу, которые требуют повысить заработную плату.

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