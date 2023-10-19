Главные новости за 19 октября. Кубань, Крым, Адыгея

18 октября в зоне спецоперации на запорожском направлении на 46-м году жизни погиб казак Белореченского районного общества Александр Можаев, более известный как «Казак Бабай».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сведений о том, что выдача земель многодетным семьям в Сочи не предусмотрена до 2044 года.

«Магнит» собирается построить новый тепличный комплекс в Краснодарском крае. Его строительство обойдется в 1,38 млрд руб. Кроме того, «Магнит» договорился о покупке у AliExpress маркетплейса KazanExpress. В сделку войдет вся инфраструктура платформы: пункты выдачи заказов, склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко вновь пожаловался на появление фейковых аккаунтов в телеграме, которые рассылают пользователям сообщения от его имени.

В Краснодаре ограничат движение на улице Уральской (от ул. Стасова до ул. Лизы Чайкиной) из-за реконструкции канализационного коллектора.

В ЦРБ Усть-Лабинска скончалась девочка, которую доставили в состоянии клинической смерти. Ей был 1 год и 10 месяцев.

В Новороссийске задержанный местный житель пытался наесться битого стекла. Его остановили сотрудники полиции.

Адлерский районный суд Сочи огласил приговор в отношении создателя и руководителя сексты «Страна Души». Его признали виновным в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, а также истязании.

Кубанские депутаты предложили упростить работу турагентов и туроператоров при продаже «горящих путевок» туристам.

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