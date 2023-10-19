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Задержанный в полиции Новороссийска пытался съесть битое стекло

В Новороссийске задержанный местный житель пытался наесться битого стекла. Его остановили сотрудники полиции, пишет «kuban.aif.ru».

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сообщается, что 31-летнего новороссийца задержали 16 октября за мелкое хулиганство. Мужчину определили в спецпомещение, предварительно досмотрев. Посторонних предметов при себе у задержанного не нашли. В вечернее время новороссиец разбил плафон лампы в помещении и пытался проглотить битое стекло, сообщает издание.

Полицейские успели остановить мужчину. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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