Задержанный в полиции Новороссийска пытался съесть битое стекло

В Новороссийске задержанный местный житель пытался наесться битого стекла. Его остановили сотрудники полиции, пишет «kuban.aif.ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сообщается, что 31-летнего новороссийца задержали 16 октября за мелкое хулиганство. Мужчину определили в спецпомещение, предварительно досмотрев. Посторонних предметов при себе у задержанного не нашли. В вечернее время новороссиец разбил плафон лампы в помещении и пытался проглотить битое стекло, сообщает издание.

Полицейские успели остановить мужчину. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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